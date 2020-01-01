影／新年新希望 楊文科：推動五支箭、竹縣十大交通建設
新竹縣109年元旦升旗典禮今早在新竹縣府前廣場舉辦，新竹縣長楊文科與現場民眾齊唱國歌，楊文科致詞時提到今年的新希望，元旦起將啟動10大交通基礎建設，並持續推動5支箭，今年將陸續會有新進度，相信能一步步推動完成。
楊文科向民眾報告5支箭的進度，經過一整年的努力，如今都有明確方向。楊文科表示，目前AI智慧園區已經動工，台知園區正努力以誠意與鄉親溝通，未來將提報都委會，確定方案再送內政部。竹科三期已送入內政部，正在排會，通過就可啟動。焚化爐也確定在今年上半年可正式啟動與規劃設計，生命禮儀園區昨天也與相關單位談到具體事項，獲得支持，未來土地一確定，就會展開規劃設計。
楊文科也報告新竹縣10大交通基礎建設，包含從明新科大接到竹市武陵陸橋、台68線銜接竹東軟橋新闢工程、關西鎮外環道路規劃、內灣地區連外道路新闢工程、湖口交流道增設第二交流道工程、五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程、縣道117線連接環北路新闢工程、經國橋道路改善計畫、新埔鎮褒忠路道路拓寬、新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬。
新竹縣議會議長張鎮榮表示，楊文科縣長上任後，積極推動五支箭的施政主軸，加上109年度編列了竹縣有史以來最高金額的總預算案287億，已經獲得議會通過，期望縣府加強推動各項建設，帶動百業興旺，讓各世代的鄉親可在竹縣安居樂業。
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