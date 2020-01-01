影／2020竹市元旦升旗 幻象戰機大雁隊形2次衝場

迎接2020新年第一天，新竹市政府今天上午7點20分在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，連續3年邀請空軍第二聯隊出動5架幻象戰機，以大雁隊形震撼衝場，向新竹市民與國軍致敬，行銷大使河馬樂樂也與民眾同樂，也為竹市6位元旦寶寶慶生，新竹市長林智堅元旦談話表示，2019年新竹市建設大爆發，完成許多不可能的任務，2020年包含新竹總圖、兒童醫院等重大建設將開工實現，是新竹市的「幸福豐收年」。

林智堅說，上任5年來每一年元旦，老天爺都賜給新竹市好天氣，迎接新年到來，林智堅表示，2019年是「建設大爆發」的一年，同仁完成許多不可能任務，像改善面積超過259萬平方公尺的路平計畫、已完成2萬5千公尺的步行城市計畫、新校園運動的關埔小學一期工程和民富國小學富樓完工啟用、延宕25年的茄苳向東道路通車，以及去年12月28日新竹市立動物園重新開園，希望新竹人以新竹為榮。

林智堅也向市民提及，距離他卸任市長的時間只剩下1088天，因此更把要1天當2、3天用，加緊腳步拚市政，他說，2020將是「幸福豐收年」，新竹總圖、國際展演中心、兒童探索館、兒童醫院、公道三安置基地、新竹市立棒球場等重大建設也都將盡速動工或完工，也如同以往送大家三個祝福，包含中華民國國泰民安、風調雨順；穩健推動市政建設；祝福所有國人同胞、市民朋友「2020幸福好年」！

今天升旗典禮由風城青少年管弦樂團帶來輕快樂曲演奏揭開序幕，接著由新竹市立兒童合唱團領唱國歌，在合唱團清脆悅耳的歌聲中，國旗冉冉上升，迎接2020嶄新開始，並邀請活力歌手許莉潔、丘與樂樂團、艸羽田舞蹈劇場、國立新竹女中儀隊及多組團隊帶來精采演出。