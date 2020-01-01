元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸

迎接2020第一道曙光，苗栗縣政府在縣府前廣場舉辦元旦升旗典禮，並準備多項摸彩大獎。苗栗縣長徐耀昌元旦致詞「營造開心就學、歡喜就業、安心就養的幸福園地」，以「南北大躍進、山海遊慢城」，行銷苗栗山水之美，以鄉親最大利益為施政依歸。

苗栗縣府元旦升旗典禮還舉辦開運摸彩，大獎有蘋果手機、沖繩來回機票、任天堂Switch主機等472個摸彩品，不少民眾一早5點多就來排隊領取摸彩券，現場發放限量小國旗，聚集約6千多人參與。苗栗縣長徐耀昌、立法委員徐志榮、陳超明、苗栗縣議長鍾東錦等多名議員們、鄉鎮市長到場參加升旗典禮。

苗栗縣長徐耀昌致詞說，帶領縣府團隊，秉持創新求變接地氣，以穩健務實施政步伐，讓苗栗成為幸福永續宜居家園，以「南北大躍進，山海遊慢城」為施政主軸，國際慢城、國際慢魚行銷苗栗山水之美，以鄉親最大利益為施政依歸。

「營造開心就學，歡喜就業，安心就養的幸福園地」徐耀昌說，第一座親子公園座落在苗栗市貓裏喵親子公園，第二座親子公園，在竹南頭份地區，預計農曆年前跟大家見面，第三座設置在通苑地區，藉由親子公園，讓愛與歡樂連結苗栗山海線。

徐耀昌說，推動準公共化托育服務，非營利幼兒園為新手爸媽減輕肩頭負擔，讓孩子開心就學。申請超過一百億元經費，建構完成交通路網；積極招商引資，成功引進314家企業進駐設廠，創造約兩萬個就業機會，投資金額超過8042億元，希望未來突破兆元大關，營造苗栗經濟奇蹟，讓大家歡心就業。

徐耀昌說，以150個社區照顧關懷據點為基礎，持續布建長照據點，三義的慈濟醫療園區，獲衛福部同意設置，建構完善醫療網絡，讓高齡長者安心就養。「2020我愛苗栗」徐耀昌說，常懷感謝心，讓苗栗幸福永續，新年新希望。