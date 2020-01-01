元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸
迎接2020第一道曙光，苗栗縣政府在縣府前廣場舉辦元旦升旗典禮，並準備多項摸彩大獎。苗栗縣長徐耀昌元旦致詞「營造開心就學、歡喜就業、安心就養的幸福園地」，以「南北大躍進、山海遊慢城」，行銷苗栗山水之美，以鄉親最大利益為施政依歸。
苗栗縣府元旦升旗典禮還舉辦開運摸彩，大獎有蘋果手機、沖繩來回機票、任天堂Switch主機等472個摸彩品，不少民眾一早5點多就來排隊領取摸彩券，現場發放限量小國旗，聚集約6千多人參與。苗栗縣長徐耀昌、立法委員徐志榮、陳超明、苗栗縣議長鍾東錦等多名議員們、鄉鎮市長到場參加升旗典禮。
苗栗縣長徐耀昌致詞說，帶領縣府團隊，秉持創新求變接地氣，以穩健務實施政步伐，讓苗栗成為幸福永續宜居家園，以「南北大躍進，山海遊慢城」為施政主軸，國際慢城、國際慢魚行銷苗栗山水之美，以鄉親最大利益為施政依歸。
「營造開心就學，歡喜就業，安心就養的幸福園地」徐耀昌說，第一座親子公園座落在苗栗市貓裏喵親子公園，第二座親子公園，在竹南頭份地區，預計農曆年前跟大家見面，第三座設置在通苑地區，藉由親子公園，讓愛與歡樂連結苗栗山海線。
徐耀昌說，推動準公共化托育服務，非營利幼兒園為新手爸媽減輕肩頭負擔，讓孩子開心就學。申請超過一百億元經費，建構完成交通路網；積極招商引資，成功引進314家企業進駐設廠，創造約兩萬個就業機會，投資金額超過8042億元，希望未來突破兆元大關，營造苗栗經濟奇蹟，讓大家歡心就業。
徐耀昌說，以150個社區照顧關懷據點為基礎，持續布建長照據點，三義的慈濟醫療園區，獲衛福部同意設置，建構完善醫療網絡，讓高齡長者安心就養。「2020我愛苗栗」徐耀昌說，常懷感謝心，讓苗栗幸福永續，新年新希望。
現場安排熱鬧表演活動，由去年獲得年客家藝文嘉年華社區舞春風第一名的公館鄉中義社區發展協會開場表演，也邀請青春團體「A-TEAM」帶來活力動感的表演，最後由泰安鄉知名的「懷舊樂團」，為現場的鄉親朋友帶來不同風格的歌曲，迎接2020到來。
留言