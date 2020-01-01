沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

新竹市立動物園重新整修時隔2年開幕，打造沒有柵欄的動物園，並畫分為可愛動物區、草食動物區、熱帶雨林區、猴島、食物森林，搭配一旁的昆蟲館，動物園長楊家民推薦除了最具看點的明星動物河馬「樂樂」，經過熱帶雨林區別錯過地下道，有機會隔著安全玻璃近距離觀賞雙胞胎老虎「六福」與「來福」。

新竹市立動物園從開園至今，不少資深動物贏得人心，楊家民說，河馬樂樂已32歲，在河馬界是優雅的老阿嬤，動物園餵食時間為上午10點與下午2點，但喜歡泡在水裡的樂樂上岸時間不一定，想看樂樂的民眾可在上午10點前後前來，看到的機會較大；而樂樂相當挑食，除了愛吃燕麥、玉米粉、紅蘿蔔等小菜，主食還指定要鮮嫩牧草，「如果牧草不夠嫩牠就生氣不吃了」。

紅毛猩猩Baby來自馬來西亞婆羅洲，也是超過30歲的老阿嬤，因民眾贈與而入園，主食是水果，但牠最愛吃蜂蜜，楊家民說Baby相當聰明，為了喝到罐子裡的蜂蜜還會自己加水成蜂蜜水，並找材料做成吸管；而Baby力氣也很大，楊家民透露，Baby內舍建的比2隻老虎的家還要堅固，「因為她會自己開鎖」。

2隻老虎六福、來福是來自六福村的雙胞胎兄弟，6個月大就至新竹動物園定居，目前13歲，楊家民表示，趁著動物園改造，老虎區設有玻璃櫥窗，讓民眾與老虎只有一片玻璃之隔，想要分辨兄弟差異就從動作上區分，哥哥六福相當沈穩、霸氣，弟弟來福則容易躁動、喜歡沒事找事做，也愛捉弄哥哥。