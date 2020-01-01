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沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市立動物園重新整修時隔2年開幕，打造沒有柵欄的動物園，並畫分為可愛動物區、草食動物區、熱帶雨林區、猴島、食物森林，搭配一旁的昆蟲館，動物園長楊家民推薦除了最具看點的明星動物河馬「樂樂」，經過熱帶雨林區別錯過地下道，有機會隔著安全玻璃近距離觀賞雙胞胎老虎「六福」與「來福」。

新竹市立動物園從開園至今，不少資深動物贏得人心，楊家民說，河馬樂樂已32歲，在河馬界是優雅的老阿嬤，動物園餵食時間為上午10點與下午2點，但喜歡泡在水裡的樂樂上岸時間不一定，想看樂樂的民眾可在上午10點前後前來，看到的機會較大；而樂樂相當挑食，除了愛吃燕麥、玉米粉、紅蘿蔔等小菜，主食還指定要鮮嫩牧草，「如果牧草不夠嫩牠就生氣不吃了」。

紅毛猩猩Baby來自馬來西亞婆羅洲，也是超過30歲的老阿嬤，因民眾贈與而入園，主食是水果，但牠最愛吃蜂蜜，楊家民說Baby相當聰明，為了喝到罐子裡的蜂蜜還會自己加水成蜂蜜水，並找材料做成吸管；而Baby力氣也很大，楊家民透露，Baby內舍建的比2隻老虎的家還要堅固，「因為她會自己開鎖」。

2隻老虎六福、來福是來自六福村的雙胞胎兄弟，6個月大就至新竹動物園定居，目前13歲，楊家民表示，趁著動物園改造，老虎區設有玻璃櫥窗，讓民眾與老虎只有一片玻璃之隔，想要分辨兄弟差異就從動作上區分，哥哥六福相當沈穩、霸氣，弟弟來福則容易躁動、喜歡沒事找事做，也愛捉弄哥哥。

楊家民建議遊客，可善用大眾運輸工具，並從二號門入園，沿途依序看到河馬、猴島（長臂猿、馬來猴、台灣獼猴）、熱帶雨林區（紅毛猩猩、孟加拉虎、馬來熊）、可愛動物區（北美浣熊、長鼻浣熊、黑肚綿羊、澳洲鴯鶓）、草食動物區（迷你馬、伊蘭羚羊、歐洲小鹿），最後前往昆蟲館可看到鱷魚等動物。

新竹市立動物園明星動物河馬「樂樂」今年32歲，在河馬界已是高齡阿嬤。記者張雅婷／...
新竹市立動物園明星動物河馬「樂樂」今年32歲，在河馬界已是高齡阿嬤。記者張雅婷／攝影
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新竹市立動物園明星動物河馬樂樂今年32歲，在河馬界已是高齡阿嬤。記者張雅婷／攝影
新竹市立動物園明星動物河馬樂樂今年32歲，在河馬界已是高齡阿嬤。記者張雅婷／攝影
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新竹市立動物園伊蘭羚羊。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園伊蘭羚羊。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園明星動物孟加拉虎「六福」（如圖）與雙胞胎弟弟「來福」是園區內的活寶...
新竹市立動物園明星動物孟加拉虎「六福」（如圖）與雙胞胎弟弟「來福」是園區內的活寶。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園設置食物森林，讓民眾可近距離認識各種植物。記者張雅婷／攝影
新竹市立動物園設置食物森林，讓民眾可近距離認識各種植物。記者張雅婷／攝影
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新竹市立動物園馬來猴，頭上的龐克髮型相當有特色。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園馬來猴，頭上的龐克髮型相當有特色。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園大紅鶴。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園大紅鶴。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園設置猴島，分別有台灣獼猴（如圖）、馬來猴、長臂猿區。記者張雅婷／攝...
新竹市立動物園設置猴島，分別有台灣獼猴（如圖）、馬來猴、長臂猿區。記者張雅婷／攝影
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新竹市立動物園綠鬣蜥。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園綠鬣蜥。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園蘇卡達象龜。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園蘇卡達象龜。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園北美浣熊。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園北美浣熊。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園馬來猴，頭上的龐克髮型相當有特色。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園馬來猴，頭上的龐克髮型相當有特色。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園依蘭羚羊。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園依蘭羚羊。圖／新竹市立動物園提供
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新竹市立動物園明星動物紅毛猩猩「Baby」已超過30歲，也是高齡阿嬤，位於熱帶雨...
新竹市立動物園明星動物紅毛猩猩「Baby」已超過30歲，也是高齡阿嬤，位於熱帶雨林區。圖／新竹市立動物園提供
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動物園河馬新竹

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