桃園跨年晚會卡司強大 姐姐、SJ、周湯豪嗨翻全場　

「2020愛在桃園幸福美好跨年晚會」昨晚7點在高鐵桃園站前廣場登場，請來綜藝天王胡瓜、浩角翔起以及白家綺擔任主持人，由收視常年冠軍號稱「演藝圈傳奇」的胡瓜領軍的第一名主持群與觀眾朋友一起邁向2020年，主持群在開場時與棒球女神LamiGirls難得一見合作舞蹈，浩角翔起從升降台與「Go Share」機車出場，胡瓜與白家綺再從LED螢幕牆中驚喜出現，舞台上主持群再加上LamiGirls一共20人群舞，氣勢磅礡、熱鬧非凡象徵2020年幸福美好的開始。

晚間6點由後站人以及大改樂團熱力演唱，依序演出由滅火器、許富凱、曹雅雯、白家綺+鳳凰之星（張家瑋、郭亞棠、夏宇禾、邱子芯）、李千那、鬼鬼吳映潔、Julia吳卓源、蔡家蓁、孫盛希、方泂鑌，再由獨家演出的郭書瑤、超級重量級南韓帝王天團SUPER JUNIOR-K.R.Y.、姐姐謝金燕壓軸以及亞洲新天王周湯豪擔任壓軸後演出。

今年跨年晚會，民眾創紀錄進場人次擠爆桃園高鐵站前廣場，還有人不少粉絲熬夜排隊為了搶得最佳搖滾區位置，現場美食攤位更是在下午就開始大排長龍，整個大桃園動起來熱鬧齊心迎新年。