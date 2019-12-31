區公所下班後沒時間跨年 碰上選舉年忙著整理選舉公報

桃園市總統、立委選舉公報已經陸續送到各區公所，明天雖然是元旦假日，但是部分公所今天下班後仍加班整理公報，按各里鄰選舉人數分裝，由里幹事、里長、鄰長送到每位選舉人家，晚上8點過後，還是可以看見公所民政課燈亮著，里幹事忙著清點選舉公報數量、里長領取的畫面，跨年、元旦放假的活動暫時拋在腦後。

網路流傳選舉公報會刻意延後送達甚至不送，中選會已經澄清並非事實，按選罷法規定選舉公報在投票日前兩天送達就可以，一般都會和投票通知單一起送到選舉人戶籍地址，民眾如果在投票日前沒收到公報和通知單，可以連絡區公所查詢。 桃園區公所下班後，仍有里幹事忙著整理選舉公報。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook