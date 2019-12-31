區公所下班後沒時間跨年 碰上選舉年忙著整理選舉公報

相關新聞
竹縣公布明年10大交通建設藍圖 楊文科：加速推動計畫2019-12-31 19:31
清晨站崗為哪樁？苗栗市公所消滅街頭髒亂點2019-12-31 19:24
西湖國小老舊校舍重建 師生移分校上課交通車每天接駁2019-12-31 19:16
桃園市明年有線電視費率拍板 每月510元不漲也不降2019-12-31 18:07
蔡英文為鄭朝方輔選 稱他為國會過半關鍵一席2019-12-31 17:49
楊梅昊天宮輔選 蔡英文：經濟不是起伏是穩穩往前走2019-12-31 17:16
萬美玲公布資料證明穩定領先 鄭寶清：已黃金交叉2019-12-31 16:56
新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人2019-12-31 16:52
總統竹市參香 鄭正鈐諷：鄭宏輝言語矛盾難怪要拜廟2019-12-31 16:19
蔡英文參香「要讓世界看到台灣」 林智堅批韓教壞小孩2019-12-31 15:46
住宅雨汙分流改管有補助 桃市府明年起每戶最高補2萬元2019-12-31 14:27
蘆竹親子館處處童趣 1月2日開放親子共樂2019-12-31 14:05
探索新竹動物園周邊前世今生 假日免費導覽4場次2019-12-31 10:18
新竹市2020元旦升旗典禮活動 交通管制看這裡2019-12-31 10:10
三灣幸福巴士啟動 隨招隨停2019-12-30 23:48
海大觀音分校 最快明年動工2019-12-30 23:38
國3、台66線交流道延伸工程 開工2019-12-30 23:36
以人為本 竹北門面道路改善開工2019-12-30 23:32
元旦升旗桃竹苗拚場 還可抽大獎2019-12-30 23:26
龍潭高地延管 明年就有自來水2019-12-30 23:22
「神農觀天」劇場說典故 素人演員好投入2019-12-30 19:19
大學生參與選務首度統計 苗栗縣有65人2019-12-30 18:58
2020桃園跨年晚會強碰五月天跨年 交通管制看這裡！2019-12-30 18:57
斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設自行車道2019-12-30 17:08
國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工2019-12-30 16:58
鄭宏輝提告鄭正鈐、高鈺婷 違反選罷法與加重誹謗2019-12-30 16:20
盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室2019-12-21 19:20
熱門文章
新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人2019-12-31 16:52
國5蘇澳服務區開幕 號稱五星級漂書站竟陳列色情漫畫書2019-12-31 01:01
台南西市場古蹟修復 民眾：怪怪的2019-12-30 23:31
台中熱鬧跨年迎曙光 300架無人機打造600秒燈光秀2019-12-31 08:56
999秒煙火+400無人機「雙饗宴」 義大跨年要你好看2019-12-31 08:13
夜市大亨又出招 草鞋墩夜市打造全台最大「愛情鎖」2019-12-31 12:05
新竹市2020元旦升旗典禮活動 交通管制看這裡2019-12-31 10:10
北捷、淡海輕軌今早6點起連開42小時 一張表看北台灣升旗地點2019-12-31 00:09
對手當選無效 台中市議員王立任：重新出發滿心期待2019-12-31 10:53
維護跨年秩序台東警分局太威了 租來黑輪車員警呷桶海2019-12-31 19:55
基隆地標3煙囪將拆 林右昌：台電未來改低短煙囪融地景2019-12-31 14:05
社工元旦起加薪新制 雙北墊款先付2019-12-30 23:40
台中跨年晚會 擠進8成觀眾2019-12-31 20:20
暌違10年 台南新營辦元旦升旗2019-12-30 23:32
台水汰換管線經費增到20億 侯友宜：選舉完我會下鄉盯2019-12-31 12:14
即時短評／民進黨各縣市大撒幣 為何黃敏惠卻落淚？2019-12-31 19:30
跨年好去處！高雄駁二打造藝術光景 點亮浪漫夜色2019-12-31 09:32
台南跨年晚會全攻略 今晚來舊城區玩通宵2019-12-31 15:20
屏東「Ｋ歌之夜」跨年晚會 封路停車卡司資訊看這邊2019-12-31 16:41
南投梅花開5成了 賞景別動手2019-12-30 23:20
國3、台66線交流道延伸工程 開工2019-12-30 23:36
復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步2019-12-30 21:55
離譜！ 北農、畜產、漁產公司合約今到期 市場處昨才提續約2019-12-30 23:13
中捷綠線延彰化 地方仍有異見2019-12-30 23:34
台南市跨年倒數晚會今登場 南警加強安檢交管2019-12-31 09:32
探索新竹動物園周邊前世今生 假日免費導覽4場次2019-12-31 10:18
瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地2019-12-31 20:20
帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南2019-12-31 19:41
盼建美濃品牌 陳家夥房推再生2019-12-30 23:28
金門跨年晚會 創新煙火與藝人要給你好看2019-12-31 14:04
愛奇藝跨年轉播國旗「被消失」？北市府痛斥：抹紅2019-12-31 16:16
因應蘇花改通車 國5蘇澳服務區提前啟用2019-12-31 00:00
注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張2019-12-31 14:44
元旦升旗桃竹苗拚場 還可抽大獎2019-12-30 23:26
北市大溝溪萬年麻開花 久久見一次無敵超高花莖2019-12-31 13:04
中火廢2證等多項新制 元旦生效2019-12-30 23:42
海大觀音分校 最快明年動工2019-12-30 23:38
張善政陪傅崐萁掃街 黃啟嘉有葉毓蘭力挺2019-12-31 16:23
2019全台最後夕陽在台南 能不能看到氣象局這麼說2019-12-31 11:33
萬美玲公布資料證明穩定領先 鄭寶清：已黃金交叉2019-12-31 16:56
留言