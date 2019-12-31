竹縣公布明年10大交通建設藍圖 楊文科：加速推動計畫

新竹縣長楊文科自上任後，致力於交通壅塞紓解以及建設，為打通新竹縣交通任督二脈，今天縣府工務處公布今年度已完成重要道路建設工程29項，以及未來「2020年十大交通建設重大規劃」，其中也在近日交通部長林佳龍2次實地探勘獲得支持及肯定，明年將針對此10項進行逐步規劃，總經費估計達150億元，規劃幾乎涵括全縣13鄉鎮。

楊文科表示，此10項不少是延宕多年的交通建設，他一年就做出未來十年藍圖，將逐年規劃落實，加速推動生活圈道路建設達到「革命性變化」，其中的「經國橋道路改善計畫」，計畫增設北向接興隆路及南向接台68線匝道，也在昨天動土工程上獲得內政部長徐國勇支持，補助此案650萬進行可行性評估。

工務處長林鶴斯表示，縣長對於重大交通建設勢在必行，由於總經費相當龐大，積極向中央爭取經費，並逐年編列地方配合款建設，同時提報到財政處及主計處，納入本縣未來10年財務規劃中作因應。

此10項重大交通規劃，目前進度最快為「台1線替代道路(新豐~新竹)新闢工程」，以及「五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程」，此2案提送中央爭取補助，並含台68線銜接竹東軟橋新闢工程、湖口交流道增設第二交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、內灣地區連外道路新闢工程、縣道117線連接環北路新闢工程、經國橋道路改善計畫、新埔鎮褒忠路道路拓寬工程及新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程等。