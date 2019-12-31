西湖國小老舊校舍重建 師生移分校上課交通車每天接駁

苗栗縣西湖國小創立於民國4年，至今超過百年歷史，校園內的北棟校舍因耐震係數低於標準值，需拆除重建。北棟校舍拆除重建工程歷經5次流標後，108年11月第6次招標完成，今舉行動土典禮；校園內東棟幼兒園部分也要拆除重建，正設計中。由於校園拆除工程，西湖國小師生從在這學期開始，將本校學生每天搭接駁車到西湖國小瑞湖分校上課，距離約6公里

苗栗縣府工務處指出，西湖國小「北棟」校舍（興建於民國59到77年間），在105年經耐震能力詳細評估校舍耐震係數（CDR值）僅0.7，遠低於標準值1，校舍老舊拆除，工程計畫核定總經費6602萬6000元，將蓋1棟3層樓，12間教室、樓梯6間，廁所6間與2間社區工讀站，預計110年2月底完工。

校長林國正說，北棟校舍重建工程預計工期365天；在北棟校舍重建工程施工期間，還有一個工程，幼兒園重建工程東棟校舍，經費3500萬，現正規畫中。由於校園內工程進出，考量學童上下學安全，全校師生從這學習開始，每天用接駁車方式，到分校瑞湖分校上課。

林國正說，西湖國小本校學生有60人、幼兒園13人，分校有17人。學校每天早上分兩梯次接送學生到分校上課，下午一樣分兩梯次接駁回到本校。感謝教育處編列一年約140萬元交通接駁車經費，確保學生施工期間，安全上下學，等到工程完工後約1年半，西湖國小將有不同風貌。