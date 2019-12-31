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桃園市明年有線電視費率拍板 每月510元不漲也不降

2019-12-31 18:07聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會今天進行第2次委員會議，審議結果出爐，109年度有線電視基本頻道收視費用維持每月510元，3家業者提出多元頻道分組方案，分別為每月200元、530元、550元頻道組合，或是搭配錄影設備或上網優惠的多元服務方案，預計109年4月1日前實施，市府將督促業者積極推展4K高畫質影音，提供畫面更細緻的視聽享受。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，桃園市早於國家通訊傳播委員會設定2021年實施多元付費方案的政策期程，督促每家業者提出4到5種多元方案內容，費率委員會也要求業者，應審酌有線電視產業與頻道供應事業整體發展，積極提升200元的方案頻道內容及數量，北桃園、北健與南桃園3家有線業者已經分別提報多元頻道分組方案，市府已要求系統業者加強宣導。

市府新聞處指出，109年度有線電視基本頻道收視費用維持每月510元，另雖然業者申報要調高機上盒裝機、復機與移機費用，但費率委員會考量有線電視業者應以擴大收視戶數量為目標，最後審議機上盒裝機、復機與移機費仍維持與108年收費標準相同；主機裝機費1,000元、單一分機裝機費（與主機同時安裝）100元或單一分機裝機費（於主機裝機後設置者）300元，訂戶暫停收視超過3個月復機費200元，室內移機費500元、室外移機費800元。

詹賀舜說，為因應數位匯流時代的挑戰，有線電視業者正轉型為資訊服務提供者，4K高階機上盒可整合數位有線電視內容與OTT影音服務，費率委員會考量整體有線電視產業發展，敦促業者積極推展4K影音服務，為進一步提升客戶服務品質，今天也一口氣通過10項附帶決議，做為下一年度審議費率等依據，包括系統經營者應於109年4月1日前推動109年度多元頻道分組方案，並於推行前積極運用社群媒體、跑馬、官方網站等多元管道宣導，善盡主動告知義務，明確揭露多元方案內容供收視戶選擇，不得拒絕收視戶申請。

桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會今天進行第2次委員會議，審議結果出爐，109...
桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會今天進行第2次委員會議，審議結果出爐，109年度有線電視基本頻道收視費用維持每月510元，3家業者提出多元頻道分組方案，預計109年4月1日前實施。記者張裕珍／攝影
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