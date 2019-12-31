桃園市明年有線電視費率拍板 每月510元不漲也不降

桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會今天進行第2次委員會議，審議結果出爐，109年度有線電視基本頻道收視費用維持每月510元，3家業者提出多元頻道分組方案，分別為每月200元、530元、550元頻道組合，或是搭配錄影設備或上網優惠的多元服務方案，預計109年4月1日前實施，市府將督促業者積極推展4K高畫質影音，提供畫面更細緻的視聽享受。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，桃園市早於國家通訊傳播委員會設定2021年實施多元付費方案的政策期程，督促每家業者提出4到5種多元方案內容，費率委員會也要求業者，應審酌有線電視產業與頻道供應事業整體發展，積極提升200元的方案頻道內容及數量，北桃園、北健與南桃園3家有線業者已經分別提報多元頻道分組方案，市府已要求系統業者加強宣導。

市府新聞處指出，109年度有線電視基本頻道收視費用維持每月510元，另雖然業者申報要調高機上盒裝機、復機與移機費用，但費率委員會考量有線電視業者應以擴大收視戶數量為目標，最後審議機上盒裝機、復機與移機費仍維持與108年收費標準相同；主機裝機費1,000元、單一分機裝機費（與主機同時安裝）100元或單一分機裝機費（於主機裝機後設置者）300元，訂戶暫停收視超過3個月復機費200元，室內移機費500元、室外移機費800元。