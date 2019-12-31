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《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們冒險過的一切

觀光局補助900萬元 永和山水庫景點可望升級

2019-12-31 18:04聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市永和山水庫具山水及生態之美，周邊有賞桐步道、客家伯公群、百年楓樹、相思步道等景點，頭份市公所爭取交通部觀光局補助900萬元，獲頭份市民代表會支持，辦理「頭份市永和山水庫周邊旅遊節點改善計畫」工程，預計明年6月完工，改善並串聯景點，可望增加遊程安排並延長遊客停留時間。

頭份市永和山水庫周邊旅遊節點改善計畫以相思步道改善工程為主要目標，頭份市公所指出，濫坑里相思步道為早期客家傳統文化四月八慶典必經古道，當地耆老口述，步道中途最高點過去設有茶亭，善心人士奉茶，因尖東產業道路開闢後，古道及茶亭成了歷史，計畫整理環境重現古道，一併改善濫坑里2鄰生態池環湖步道及百年福德祠旁古道。

苗栗縣「頭份市永和山水庫周邊旅遊節點改善計畫」，計畫整理環境重現相思步道。圖／頭...
苗栗縣「頭份市永和山水庫周邊旅遊節點改善計畫」，計畫整理環境重現相思步道。圖／頭份市公所提供
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水庫傳統文化苗栗縣

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