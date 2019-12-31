觀光局補助900萬元 永和山水庫景點可望升級

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苗栗縣頭份市永和山水庫具山水及生態之美，周邊有賞桐步道、客家伯公群、百年楓樹、相思步道等景點，頭份市公所爭取交通部觀光局補助900萬元，獲頭份市民代表會支持，辦理「頭份市永和山水庫周邊旅遊節點改善計畫」工程，預計明年6月完工，改善並串聯景點，可望增加遊程安排並延長遊客停留時間。