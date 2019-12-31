蔡英文為鄭朝方輔選 稱他為國會過半關鍵一席

總統蔡英文2019年最後一天力挺新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方，陪同赴蓮華寺參香，蔡英文表示，鄭朝方去年選縣長差一點選上，這次依然很有勇氣，挑戰艱困選區的立委，這次不能再差一點，懇請鄉親一定要讓他當選，她也為自己拉票，期望國會能過半，讓她未來4年，繼續為台灣打拼。

蔡英文致詞一開始就先感謝鄉親風雨這麼大、天氣這麼冷還到場支持，也提醒衣服要穿得暖和，不可以感冒，要健健康康的去投票。

她表示，國會很重要，是否過半對一個總統更重要，一個總統如果要改革、要轉型，沒有國會的支持，總統做不出來，過去三年多做了很多改革、轉型正義的工作，以及重大計畫的開始，在開始的時候都很困難，有堅強支持蔡英文的國會，才有辦法把所有改革做出來。

她強調，連任一定會繼續改革，讓台灣經濟各方面轉型，也會有重大建設，國會過半非常重要，「鄭朝方這一席就是關鍵中的關鍵，拜託大家把所有力氣拿出來，給他最大的支持」。

蔡英文也表示，她接任總統時，台灣是四小龍最後一名，如今已是第一名，明年也還會是，且有外商、本地廠商、回台的台商幾千億的投資，她認為關鍵在於台灣是民主自由的社會，且政府有決心要保護台灣的民主自由，強而有力且有效率的執政團隊，幫企業解決困難，讓台灣經濟愈來愈繁榮，「世世代代的子孫才有機會」。