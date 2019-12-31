楊梅昊天宮輔選 蔡英文：經濟不是起伏是穩穩往前走

總統蔡英文今天上午陪同桃園市長鄭文燦、立委候選人黃世杰、蔣絜安，前來桃園楊梅昊天宮參拜，蔡英文一進場受到民眾熱烈的歡迎，她也與民眾一一握手，並呼籲鄉親支持楊梅在地立委候選人，也是自己台大學弟的黃世杰。

蔡英文細數浪面台三線等多項振興客家文化的政策，表示，在自己的執政之下，要讓客家的文化的復興從桃園開始，成為台灣的主流文化，而終極目標，讓台灣成為全世界的客家文化中心。

蔡英文也說，自己做總統經濟不是起起伏伏，是穩穩的往前走，台灣現在不但已經是四小龍的第一名，後續的動力更強，因為現在已經有8千多億新台幣的投資投入，這是台灣二十年來最強勁的經濟成長動能。

有大量的投資是因為大家對台灣有信心，因為台灣是安定、有民主自由的社會，還有一件事情很重要，台灣人才很多，這裡就站了兩個，台大法律系畢業，不要對台大法律系畢業有成見，台大法律系畢業都很優秀，所以希望台灣的經濟在這四年打地基，未來四年全力的衝刺，讓台灣繼續做四小龍第一，做亞洲的領頭羊。