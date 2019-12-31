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萬美玲公布資料證明穩定領先 鄭寶清：已黃金交叉

2019-12-31 16:56聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

明天起不得再轉傳分享民調，桃園第4選區國民黨立委候選人萬美玲今下午趕在封關民調前，在臉書發布委託機構調查的結果，內容顯示她穩定領先對手，但萬強調倒數關頭仍不能鬆懈；鄭寶清表示，自己內部做的數據已經呈現黃金交叉，今天小英陪他到蓮華寺參香，現場支持者的熱情，更替選情增溫。

桃園市第4選區5搶1，藍綠立委候選人尤其拚得激烈，民進黨鄭寶清爭取連任，近來成立競選總部連續邀來蔡英文總統、副總統候選人賴清德、黨主席卓榮泰等人輔選，打出建設牌籲選民支持桃園黃金鐵三角，國民黨推出的市議員萬美玲來勢洶洶，主打教育不能亂、建設不能慢的參選主軸，希望進軍國會為教育、建設發聲，前總統馬英九也3度到桃園替萬加持。

萬表示，選戰進入倒數10天，是最關鍵的時刻，「我們不能有任何鬆懈，繼續拉票、努力催票，最後票票入匭」，我們才能夠贏得最後的勝利，也提醒選民明天開始不能轉傳民調，也不能分享這一則貼文，以免受罰。

針對對手萬美玲今天公布的資料，鄭寶清下午回應，任何調查都是選舉的參考數據之一，自己內部所做的，幾個月來支持度一直都在向上提高。甚至已經呈現「黃金交叉」。

鄭寶清說，尤其最近舉行幾場活動包括競選總部成立、紙風車活動與宮廟參拜等，現場支持者展現出來的熱情，也讓他們感受到支持度的上升氣勢，就像今天早上小英總統來蓮華寺參香，小英先離開後，還很多人要排隊領福袋、要簽名，讓他感受到支持者持續增溫。

桃園第4選區民進黨立委候選人鄭寶清今天到蓮華寺參香並發送福袋，不少支持者排隊索取...
桃園第4選區民進黨立委候選人鄭寶清今天到蓮華寺參香並發送福袋，不少支持者排隊索取並要簽名，場面熱絡。圖／鄭寶清競選總部提供
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桃園第4選區國民黨立委候選人萬美玲近日持續拜票，向選民懇託。圖／取自萬美玲臉書
桃園第4選區國民黨立委候選人萬美玲近日持續拜票，向選民懇託。圖／取自萬美玲臉書
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