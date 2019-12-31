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新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人

2019-12-31 16:52聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

疾病管制署公布上周新增1例境外移入麻疹病例，新竹市一名35歲女性日前到泰國自助行旅遊，26日確診麻疹，患者在確診前，曾於12月21日中午12點至12點10分到新竹縣竹北市隘口六街全聯福利中心，提醒民眾若有相關活動史，要自主健康管理18天。

衛生局表示，患者今年12月5日至12日與友人至泰國自由行旅遊，17日起陸續出現發燒、鼻竇炎、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀，23日臉部、軀幹及四肢出現紅疹，數度就醫後經通報檢驗於26日確診。

由於該女子在疾病可傳染期間（12月19日至12月27日）曾陸續至診所、醫院就診，依潛伏期推算感染地為國外，衛生局表示，相關接觸者共338人均已掌握，並初步完成衛教追蹤，將持續追蹤觀察至109年1月14日。

衛生局長王宗曦表示，冬末及春季為麻疹好發期，鄰近國家麻疹病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國為多，且持續有病例發生。麻疹傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染。

提醒民眾，如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種德國麻疹混合疫苗（MMR）的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所，自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾、特別是1981年後出生的成人，則在出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

自流行地區返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊史及接觸史。若有麻疹相關疑問，可撥打新竹市衛生局防疫專線5355130或疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

衛生局提醒民眾，如計劃前往麻疹流行地區，在出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自...
衛生局提醒民眾，如計劃前往麻疹流行地區，在出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。圖／聯合報系資料照片
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衛生局麻疹疫苗

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