總統竹市參香 鄭正鈐諷：鄭宏輝言語矛盾難怪要拜廟

總統蔡英文今天下午到新竹市輔選鄭宏輝，並前往宮廟參拜，國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐則舉出蔡英文十大無良事件，直指無良政府必須下架，並要求蔡英文反滲透法今天強渡關山，第一個先查辦查鄭宏輝在武漢開公司有沒有被滲透？

鄭正鈐表示，鄭宏輝日前在平面媒體承認自己在武漢開了一家「沒有營業」的公司，昨天又在電子媒體公開說「從來沒有在武漢經商」，前後言語矛盾，先是承認開「幽靈公司」，隨後又說沒有，難怪今天要蔡英文帶著他四處去拜廟。

鄭正鈐舉出蔡英文4年前的臉書貼文，內文寫道「無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，選舉到了就用恐嚇、對立牌激化選情，以此召喚含血、含淚、含恨的選票，這種無良政府跟黑心食品一樣必須被下架」；「中共對台灣的威脅與日俱增，這是不能否認的事實，絕對支持國家安全不容威脅」，鄭正鈐表示，國安問題不能枉顧原有正常的民主程序，反滲透法法律條文模糊，有心者就可以做出各種解讀，將司法機關東廠化、國家機器政黨化。