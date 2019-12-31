蔡英文參香「要讓世界看到台灣」 林智堅批韓教壞小孩

總統蔡英文今天下午到新竹市天公壇與富美宮參香，也為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站台拉票，蔡英文表示，當總統的前3年改革很辛苦，現在好不容易站穩腳步了，「起厝起一半，師傅不能換」，盼鄉親支持，並說不只鄭宏輝需要大家幫忙拉票，她自己也很需要。

蔡英文表示，過去20多年台灣的經濟一直無法大步往前走的原因來自資金流向中國，現在是20年來台商首次大規模回流，目前台灣重回亞洲四小龍第一，加上台商回流與外商投資，產值都是破兆起跳，蔡英文提到，有越來越多投資進入台灣是因為台灣是一個安全的地方、也是一個有民主自由的地方，且有智慧財產權保護，好東西不怕被偷走，民主與自由是台灣進步發展最重要的基礎。

蔡英文今天到竹市，親切介紹在場民進黨議員，並和民眾話家常，蔡英文說，今天是來為立法院民進黨團總召柯建銘代班，最後十天要做的事是催票、固票、拉票，盼鄉親拿起電話趁著新年來到問候親朋好友，也別忘提醒他們1月11日要出來投票，讓世界看到台灣沒有受到中國的威脅與打壓，仍擁有珍貴的民主自由，用投票讓世界看到台灣。