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蔡英文參香「要讓世界看到台灣」 林智堅批韓教壞小孩

2019-12-31 15:46聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

總統蔡英文今天下午到新竹市天公壇與富美宮參香，也為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站台拉票，蔡英文表示，當總統的前3年改革很辛苦，現在好不容易站穩腳步了，「起厝起一半，師傅不能換」，盼鄉親支持，並說不只鄭宏輝需要大家幫忙拉票，她自己也很需要。

蔡英文表示，過去20多年台灣的經濟一直無法大步往前走的原因來自資金流向中國，現在是20年來台商首次大規模回流，目前台灣重回亞洲四小龍第一，加上台商回流與外商投資，產值都是破兆起跳，蔡英文提到，有越來越多投資進入台灣是因為台灣是一個安全的地方、也是一個有民主自由的地方，且有智慧財產權保護，好東西不怕被偷走，民主與自由是台灣進步發展最重要的基礎。

蔡英文今天到竹市，親切介紹在場民進黨議員，並和民眾話家常，蔡英文說，今天是來為立法院民進黨團總召柯建銘代班，最後十天要做的事是催票、固票、拉票，盼鄉親拿起電話趁著新年來到問候親朋好友，也別忘提醒他們1月11日要出來投票，讓世界看到台灣沒有受到中國的威脅與打壓，仍擁有珍貴的民主自由，用投票讓世界看到台灣。

新竹市長林智堅今天針對國民黨總統候選人韓國瑜昨天參加電視辯論的表現表示，韓國瑜作為一個公眾人物，昨天在電視辯論上罵媒體，是非常不好的示範，不只教壞囝仔大小，也是開民主倒車，未來若這樣的人來帶領台灣，會讓台灣陷入危險的狀態。

總統蔡英文今天下午到新竹市天公壇與富美宮參香，也為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站...
總統蔡英文今天下午到新竹市天公壇與富美宮參香，也為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站台拉票。記者張雅婷／攝影
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總統蔡英文今天下午到新竹市天公壇與富美宮參香，也為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站...
總統蔡英文今天下午到新竹市天公壇與富美宮參香，也為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站台拉票。記者張雅婷／攝影
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總統蔡英文今天下午到新竹市天公壇與富美宮參香，也為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝站台拉票。記者張雅婷／攝影
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蔡英文韓國瑜新竹

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