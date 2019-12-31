親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤

把握骨折術後黃金治療期 就近診所復健最適宜

2019-12-31 15:45聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

70歲何女士上個月不小心在家裡浴室跌倒，當下感覺臀部及大腿部位劇烈疼痛，無法站立，家人趕緊送醫院急診。聯新國際醫院骨科主任侯咸仰醫師收治後，安排X光攝影檢查，發現是髖關節骨折，進行鋼釘固定手術。出院時，侯咸仰醫師幫忙轉診到社區診所，讓何女士到住家附近診所，持續做復健

侯咸仰醫師表示，髖部骨折是老年人常見的骨折之一，若不妥善治療處理，很可能因此長期臥床，進而引發肺栓塞、肺炎、泌尿道感染、褥瘡等感染及併發症，恐將危及生命安全。根據統計，老人髖部骨折，如果未經適當治療，一年內的死亡率可達20%以上，因此被形容為「老人殺手」。

髖部骨折治療之後，如果能夠活動，就不要一直躺床上，應該做些復健。侯咸仰醫師表示，不論髖部骨折或一般骨折，都應把握黃金治療期，時間通常是骨折受傷的3至4個月內，骨折術後持續復健，將有助於受傷部位的康復。

侯咸仰說，骨折治療除了手術外，還需要靠患者做好後續復健，讓肌力及活動角度能夠恢復。在門診曾遇到不少骨折患者沒有確實做復健，錯過黃金治療期才看診，這時已出現肌肉萎縮、關節僵硬的情況，比起受傷後馬上積極介入做復健，在治療上更為棘手，甚至後來功能障礙或行動不便，影響個人及家庭的生活品質。

一般人認為雙向轉診適用於內科與慢性病，侯咸仰醫師表示，其實骨折病人也非常適合轉診到診所。骨折受傷已是行動不便或肢體動作不靈活，遠距離搭車或開車都不方便，且有二度受傷風險，轉診到社區診所，讓民眾可以就近持續做復健，不必舟車勞頓到大醫院，對骨折康復有很大幫助。

有不少骨折病人抱怨，經常到大醫院做術後復健很麻煩，因此復健斷斷續續或半途而廢。侯醫師說，嚴重骨折是急重症，受傷的第一時間通常送大醫院急診，但是醫院在手術及住院治療完成後，就可以幫病人轉診到住家附近骨科或復健科診所，讓民眾更有意願配合到診所做復健療程，也就不會錯過骨折的黃金治療期。

醫院將病人轉診到基層醫療院所，診所醫師可以透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」，或是聯新國際醫院自行開發的「社區健康照護網平台」，來查詢病人各項檢驗報告、影像檢查、用藥記錄等，確實掌握病況與就醫情形，民眾不必擔心治療及用藥的銜接問題。如此一來，病人就能在住家附近診所，持續獲得連續性的醫療照護。

聯新國際醫院骨科主任侯咸仰提醒，髖部骨折是老年人常見的骨折之一，把握骨折術後黃金...
聯新國際醫院骨科主任侯咸仰提醒，髖部骨折是老年人常見的骨折之一，把握骨折術後黃金治療期，就近診所復健最適宜。圖／聯新國際醫院提供
分享

骨折復健醫師

延伸閱讀

暖心外送員緊抱受傷孩童 不顧客人催單引網友稱...

別等問題發生才來補救！營養師提醒「保骨」關鍵...

聯新國際醫院雁行計畫 轉診基層院所回轉率高

併行擦撞骨折！機車騎士控客運司機肇逃 鑑定結...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

總統竹市參香 鄭正鈐諷：鄭宏輝言語矛盾難怪要拜廟

2019-12-31 16:19

楊梅昊天宮輔選 蔡英文：經濟不是起伏是穩穩往前走

2019-12-31 17:16

新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人

2019-12-31 16:52

蔡英文參香「要讓世界看到台灣」 林智堅批韓教壞小孩

2019-12-31 15:46

住宅雨汙分流改管有補助 桃市府明年起每戶最高補2萬元

2019-12-31 14:27

蘆竹親子館處處童趣 1月2日開放親子共樂

2019-12-31 14:05

探索新竹動物園周邊前世今生 假日免費導覽4場次

2019-12-31 10:18

新竹市2020元旦升旗典禮活動 交通管制看這裡

2019-12-31 10:10

三灣幸福巴士啟動 隨招隨停

2019-12-30 23:48

海大觀音分校 最快明年動工

2019-12-30 23:38

國3、台66線交流道延伸工程 開工

2019-12-30 23:36

以人為本 竹北門面道路改善開工

2019-12-30 23:32

元旦升旗桃竹苗拚場 還可抽大獎

2019-12-30 23:26

龍潭高地延管 明年就有自來水

2019-12-30 23:22

「神農觀天」劇場說典故 素人演員好投入

2019-12-30 19:19

大學生參與選務首度統計 苗栗縣有65人

2019-12-30 18:58

2020桃園跨年晚會強碰五月天跨年 交通管制看這裡！

2019-12-30 18:57

斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設自行車道

2019-12-30 17:08

國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工

2019-12-30 16:58

鄭宏輝提告鄭正鈐、高鈺婷 違反選罷法與加重誹謗

2019-12-30 16:20

竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

2020桃園跨年晚會強碰五月天跨年 交通管制看這裡！

2019-12-30 18:57

捷運綠線延伸彰化 東區大竹三站規劃在鹿港延伸線

2019-12-30 19:16

李四川稱高雄路不平1個月6000人傷亡 綠營：假的

2019-12-30 19:54

國5蘇澳服務區開幕 號稱五星級漂書站竟陳列色情漫畫書

2019-12-31 01:01

大村雙心池塘要變成工業區 居民組自救會反對

2019-12-30 19:04

「割喉戰」變歌喉戰！高嘉瑜五音不全卻釣出更大咖

2019-12-30 19:42

台南西市場古蹟修復 民眾：怪怪的

2019-12-30 23:31

北捷、淡海輕軌今早6點起連開42小時 一張表看北台灣升旗地點

2019-12-31 00:09

999秒煙火+400無人機「雙饗宴」 義大跨年要你好看

2019-12-31 08:13

預測立委候選人市場價格 李永萍74元遠勝過賴品妤

2019-12-30 21:18

夜市大亨又出招 草鞋墩夜市打造全台最大「愛情鎖」

2019-12-31 12:05

國5蘇澳服務區啟用 「大船入港」酷炫造型成打卡熱點

2019-12-30 19:50

對手當選無效 台中市議員王立任：重新出發滿心期待

2019-12-31 10:53

政治考量？中捷綠線延伸彰化 交部：盡速審查折衷方案

2019-12-30 21:33

社工元旦起加薪新制 雙北墊款先付

2019-12-30 23:40

大學生參與選務首度統計 苗栗縣有65人

2019-12-30 18:58

守護合歡山暗空公園 關燈觀星公約入夜戶外熄燈

2019-12-30 18:20

免驚！跑操場不再擔心猝死 台大為學生心臟遠距把關

2019-12-30 19:20

新竹市2020元旦升旗典禮活動 交通管制看這裡

2019-12-31 10:10

台東春節返鄉返工專車 1月3日晚間7點開放網路訂票

2019-12-30 20:34

台中熱鬧跨年迎曙光 300架無人機打造600秒燈光秀

2019-12-31 08:56

台水汰換管線經費增到20億 侯友宜：選舉完我會下鄉盯

2019-12-31 12:14

基隆地標3煙囪將拆 林右昌：台電未來改低短煙囪融地景

2019-12-31 14:05

暌違10年 台南新營辦元旦升旗

2019-12-30 23:32

國3、台66線交流道延伸工程 開工

2019-12-30 23:36

復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步

2019-12-30 21:55

中捷綠線延彰化 地方仍有異見

2019-12-30 23:34

離譜！ 北農、畜產、漁產公司合約今到期 市場處昨才提續約

2019-12-30 23:13

跨年好去處！高雄駁二打造藝術光景 點亮浪漫夜色

2019-12-31 09:32

選情膠著 林昶佐每天找綠營人士車隊掃街

2019-12-30 20:08

盼建美濃品牌 陳家夥房推再生

2019-12-30 23:28

台南市跨年倒數晚會今登場 南警加強安檢交管

2019-12-31 09:32

馬英九陪童小芸到和緯市場拜票 支持者爭相合影

2019-12-30 18:21

因應蘇花改通車 國5蘇澳服務區提前啟用

2019-12-31 00:00

探索新竹動物園周邊前世今生 假日免費導覽4場次

2019-12-31 10:18

影／警不辭辛勞協調戶政機關 完成民眾68年來心願

2019-12-30 18:17

北市大溝溪萬年麻開花 久久見一次無敵超高花莖

2019-12-31 13:04

中火廢2證等多項新制 元旦生效

2019-12-30 23:42

愛奇藝跨年轉播國旗「被消失」？北市府痛斥：抹紅

2019-12-31 16:16

南投梅花開5成了 賞景別動手

2019-12-30 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top