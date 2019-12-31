把握骨折術後黃金治療期 就近診所復健最適宜

70歲何女士上個月不小心在家裡浴室跌倒，當下感覺臀部及大腿部位劇烈疼痛，無法站立，家人趕緊送醫院急診。聯新國際醫院骨科主任侯咸仰醫師收治後，安排X光攝影檢查，發現是髖關節骨折，進行鋼釘固定手術。出院時，侯咸仰醫師幫忙轉診到社區診所，讓何女士到住家附近診所，持續做復健。

侯咸仰醫師表示，髖部骨折是老年人常見的骨折之一，若不妥善治療處理，很可能因此長期臥床，進而引發肺栓塞、肺炎、泌尿道感染、褥瘡等感染及併發症，恐將危及生命安全。根據統計，老人髖部骨折，如果未經適當治療，一年內的死亡率可達20%以上，因此被形容為「老人殺手」。

髖部骨折治療之後，如果能夠活動，就不要一直躺床上，應該做些復健。侯咸仰醫師表示，不論髖部骨折或一般骨折，都應把握黃金治療期，時間通常是骨折受傷的3至4個月內，骨折術後持續復健，將有助於受傷部位的康復。

侯咸仰說，骨折治療除了手術外，還需要靠患者做好後續復健，讓肌力及活動角度能夠恢復。在門診曾遇到不少骨折患者沒有確實做復健，錯過黃金治療期才看診，這時已出現肌肉萎縮、關節僵硬的情況，比起受傷後馬上積極介入做復健，在治療上更為棘手，甚至後來功能障礙或行動不便，影響個人及家庭的生活品質。

一般人認為雙向轉診適用於內科與慢性病，侯咸仰醫師表示，其實骨折病人也非常適合轉診到診所。骨折受傷已是行動不便或肢體動作不靈活，遠距離搭車或開車都不方便，且有二度受傷風險，轉診到社區診所，讓民眾可以就近持續做復健，不必舟車勞頓到大醫院，對骨折康復有很大幫助。

有不少骨折病人抱怨，經常到大醫院做術後復健很麻煩，因此復健斷斷續續或半途而廢。侯醫師說，嚴重骨折是急重症，受傷的第一時間通常送大醫院急診，但是醫院在手術及住院治療完成後，就可以幫病人轉診到住家附近骨科或復健科診所，讓民眾更有意願配合到診所做復健療程，也就不會錯過骨折的黃金治療期。