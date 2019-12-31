住宅雨汙分流改管有補助 桃市府明年起每戶最高補2萬元

桃園市近年開展汙水下水道工程，但因早期建物常見汙水管渠與雨水管渠混接，住戶得先行負擔內部雨汙水改管，後續方交由政府免費用戶接管，因此住戶接管意願不高，市府水務局今天宣布明年元旦起，首創推出「住宅辦理雨水、汙水管渠分開設置」補助，每戶依實際施作費用補助最高2萬元，5樓以下若以明管方式施作，基本上可全額補助，進而提高接管率。

桃園市水務局指出，近年鼓勵民眾配合汙水用戶接管，祭出免費用戶接管、免費界址釐清、免費後巷改造、補助集合式住宅改管的「3免費1補助」配套措施，補助費用全國最高，明年起除了增加住宅雨汙分流改管補助，也一併修正了集合式住宅改管補助，提醒民眾注意。

市府水務局長劉振宇說，桃園市汙水下水道接管用戶已破11萬戶，依下水道用戶排水設備標準規定「汙水管渠及雨水管渠應分開設置，不得混接」，由於既有早期建物常見混接情形，為減輕住戶負擔費用及提升用戶接管普及率，明年起補助住宅辦理雨、汙水管渠分流改管。

市府指出，若雨汙水混接，若碰上下大雨，汙水下水道難以負荷，因此只要在接管區域內的住宅，施工廠商在施工前會進行試水，並告知住戶是否有雨汙水混接情形，若住戶不願負擔分流改管，就無法協助免費接管，因此明年的新補助就迎合民眾需求，5樓以下住宅依實際施作費用補助，每戶以2萬元為限，6樓以上住宅依實際施作費用補助，每戶以5千元為限。