蘆竹親子館處處童趣 1月2日開放親子共樂

2020跨年前，桃園市蘆竹區親子館今天上午開幕，2層樓空間設有0到6歲幼童的專屬遊戲空間，提供各種交通軌道玩具遊樂區域，讓幼童發揮想像創意，副市長李憲明主持，宣布蘆竹親子館自109年1月2日起對外開放，每週二到週日開館，每場次開放30對親子使用遊戲、促進親職知能場所。

蘆竹親子館位於蘆竹區大竹地區的蘆竹2號社會住宅旁，2層樓建物規畫1樓0到3歲幼兒專屬遊戲空間、2樓0到6歲幼兒混齡空間，館內處處充滿童趣，設有親子共讀區、各式交通軌道玩具橢圓形遊樂區，及飛機修護場、餐飲購物店、釣魚店及診所4間木屋空間，讓幼童在模擬情境中，探索遊戲興趣，發揮想像創意，提供家長、幼童親子體驗共樂。

李憲明與市議員褚春來等人親自到親子館參觀，與到場家長、幼童體驗遊戲樂趣，李憲明表示，兒童是國家未來希望，為提供兒童優質成長環境，市府積極推動「一區一親子館」政策，提供幼童適齡、適性、安全遊憩場所，增進家長親職知能，陪伴孩童幸福成長。