探索新竹動物園周邊前世今生 假日免費導覽4場次

新竹市立動物園在上周六全新開園，新竹公園內還有玻璃工藝博物館、湖畔料亭、氣象站等富有歷史的建築物，及示禁碑、古砲、石虎石馬等古物，也是值得造訪的地方。為了讓遊客對於超過百年歷史新竹公園裡珍貴的文化資產有深入了解，新竹市文化局規劃導覽解說服務，自109年1月1日起至農曆過年期間，每逢假日提供一天4場定時免費導覽，可現場報名。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，新竹公園於西元1916年成立，除有全台原址現存最久的動物園外，園內豐富的文化資產，亦是公園一大亮點，包括已登錄為新竹市歷史建築的動物園舊大門、湖畔料亭、新竹州自治會館(玻璃工藝博物館)、新竹觀測所(氣象站)等。除了特色建築外，新竹公園還藏有富含新竹城市歷史的古物，舉如5門古砲、示禁碑、石馬、石虎，每座古物都有自己的故事。

1937年為紀念新竹州自治制施行而設置的新竹州自治會館，是當時達官顯貴住宿、休閒、宴會、會議的場所，戰後新竹憲兵隊進駐近50年後，於1999年轉型成為全國第一座公立玻璃工藝博物館。

1931年興建的料亭是高級的傳統日式料理餐廳，在麗池畔更凸顯觀景氛圍及隱私，戰後料亭陸續作為空軍醫務隊、空軍子弟小學駐地，並成為空軍十一村的一部分，如今湖畔料亭以歷史建築的身分重新活化再利用，日式木造建築特色及過往人文歷史推疊，值得大家來一窺奧秘。

1937年完成的新竹觀測所是當時全台少數的A級觀測所之一，因1935「新竹、台中州烈震」災情慘重而設置，以作為全台地震觀測所為目標，首要重點工作即為地震活動的觀測與研究，可惜因長期受到中廣新竹台放送電波的嚴重干擾，無法正常使用各式自動化監測儀器，氣象站於民國80年遷移至竹北迄今。

動物園舊大門的造型是參考德國漢堡哈根貝動物園大門，門柱上鑄鐵製的象頭和獅子雕像，是造訪動物園時拍照首選景點，市府在修復時採科學實證方法，一層層剝漆後，確認並回復它最原始的顏色。