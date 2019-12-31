新竹市2020元旦升旗典禮活動 交通管制看這裡

新竹市2020元旦升旗典禮活動於明天登場，新竹市政府在典禮活動中邀集民間團體、學校、政府機關(構)及廣大的市民齊聚一堂，為維持活動進行圓滿順暢，請用路人注意相關交通管制等資訊。

交通處表示，今天因典禮彩排，今天下午1時至5時，針對中正路(英明街-中央路)、中山路(中正路-大同路)，實施封街管制；明天因典禮，管制時間為上午6時至下午1時，在中正路(世界街-中央路)、中山路(中正路-大同路)、英明街(中正路-大同路)，實施封街管制。