「神農觀天」劇場說典故 素人演員好投入

台灣堯舜禹文化學會華夏劇場第3集「神農觀天」昨天晚上在苗栗縣頭屋鄉「慈願禪寺」廣場演出，雖天空下雨，仍吸引200多人到場觀賞，他們情緒隨著劇情起伏，尤其演到神農大帝誤食斷腸草，臨終之際囑附隨從完成神農本草經傳世，觀眾個個都動容。

這場活動由台灣堯舜禹文化學會主辦，慈願禪寺、頭屋鄉公所、及頭屋農會協辦，活動承辦人堯舜禹文化學會苗栗辦事處的主任張鈺欣、張招英姊妹擔任志工多年，兩人說，慈願禪寺當家住持性願法師及頭屋村長張仲賢、太太張林寶珠的支持，經過一番努力奔走及排演，終於圓滿公演。

「神農觀天」舞台劇是講述中華古神話「三皇五帝」中、三皇之一的炎帝神農氏的故事，演員多數是頭屋鄉的鄉親，張仲賢飾演藥師佛，張林寶珠飾演富足族長母親，她就讀聯合大學的妹妹林彩立飾演極樂族長夫人，此外，苗栗縣長秘書徐鳳嬌飾演極樂族長，文德宮主委張鐘玉桃飾演富足族長，及嘉盛歌謠班班主任黃秀婷飾演村婦，主角「神農大帝」在不同階段，是由何鳳珠、陳瑞安、繆木榮分別飾演，他們還找來稻穀及樹木，呼應劇情所需的道具，投入精神讓人敬佩。

昨晚6點多雖然下雨，觀眾還是熱情捧場，黃心慧老師指導的苗栗縣弦鼓文藝發展協會弦鼓班，陳惠東老師指導的頭屋樂齡學習中心接連表演熱情，因應劇情，胡菊蘭老師指導的客家舞曲「大家歡喜樂洋洋」，張美玲老師指導頭屋美漾舞蹈班的客家舞曲「跈流行」，及慧行志工團隊配合神農大帝發現「茶」的劇情所展現的「茶葉青」採茶舞，都先後登上舞台展現。