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大學生參與選務首度統計 苗栗縣有65人

2019-12-30 18:58聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

明年1月11日第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，中央選舉委員會希望培養青年對公共事務認知與認識，增進政治參與及了解選舉事務，要求鼓勵並首次統計大學生參與選務工作，苗栗縣選委會統計，全縣設置480個投開票所，工作人員6240人，其中有65名大學生，約占 1.04%。

此外，選委會初步統計選舉人數，總統副總統部分有44萬7574人、區域立委有43萬7973人、全國不分區立委為44萬7625人、山地原住民立委4883人、平地原住民立委3200人，年滿20歲符合資格的「首投族」約7500人，大選有5種選票，最多可投總統、立委及政黨3種選票。

區域立委選舉第一（海線）、第二（山線）選區，各有6名候選人，選委會1月3日透過信和／吉元有線電視第3頻道，現場直「立法委員選舉苗栗縣候選人公辦電視政見發表會」，第1選區直播時間上午8點15分，第2選區10點20分起，安排1月4、6、8、10日晚上7點重播。

縣選委會提醒，民眾將手機、攝影機攜帶進入投票所、撕毀選票、將選票攜出投票所外、把選票以外物品投入票匭，或是投票日當天從事競選或助選活動，包含用LINE、Facebook等通訊軟體散播訊息拉票等，都可依違反選罷法開罰，其中投票日當天違法從事競選或助選，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。此外，總統副總統選舉檢舉賄選獎金最高1500萬元，立委選舉最高1000萬元，檢舉賄選專線0800-024099。

苗栗縣選委會今天公布選舉相關數據，並提醒民眾注意事項。記者范榮達／攝影
苗栗縣選委會今天公布選舉相關數據，並提醒民眾注意事項。記者范榮達／攝影
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選委會投票大學生

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