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2020桃園跨年晚會強碰五月天跨年 交通管制看這裡！

2019-12-30 18:57聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

即將跨年邁向2020年，桃園市政府明天晚上在高鐵桃園站前廣場舉辦2020桃園跨年晚會，精彩跨年演唱晚會將自明天（12月31日）下午7時起開唱跨年，與台灣天團五月天同時段也在桃園國際棒球場舉行跨年演場會強碰，預料明天晚上參加跨年晚會民眾、五月天粉絲人潮、車流湧入高鐵桃園站、桃園棒球場附近，勢將帶來青埔周邊道路打結塞車

為維護青埔高鐵桃園站周邊地區交通秩序，桃園市警局針對跨年晚會分4階段實施交通管制，針對管制路段禁止車輛進入及停車，包括站前東路、西路、青山路、高鐵北路及領航南路。另外配合五月天演唱會，桃園國際棒球場周邊亦將分2階段實施禁止車輛進入管制，（交通管制如圖）。

市警局今天下午表示，為紓解青埔地區人潮、車流，機場捷運跨年夜不打烊，請北部朋友或桃園市民搭乘機場捷運出A18站即是跨年晚會、出A19站即是五月天演唱會，最方便又不受時間限制；若是開車前往的朋友，參加跨年晚會請將車輛停放於領航南路往東或青埔路往南路段，參加五月天演唱會請將車輛停放在環溪一、二停車場，可多利用領航北路、領航南路，避開人、車最多的高鐵北路。

桃園市跨年晚會和五月天跨年晚會後，為避免大量人潮、車流疏散，提醒開車民眾在散場時， 避免因為大家同時離開塞車，請盡量改道行駛大園、中壢、內壢交流道返家，避免行駛尖峰路段的高鐵北路往大竹交流道方向造成塞車受阻。

台灣天團五月天在桃園國際棒球場舉行跨年演場會，市警局規畫交通管制路線及停車場路線...
台灣天團五月天在桃園國際棒球場舉行跨年演場會，市警局規畫交通管制路線及停車場路線。圖／市警局交大提供
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桃園市2020桃園跨年晚會在高鐵桃園站前廣場舉行，市警局規畫交通管制路線及停車場...
桃園市2020桃園跨年晚會在高鐵桃園站前廣場舉行，市警局規畫交通管制路線及停車場路線。圖／市警局交大提供
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台灣天團五月天在桃園國際棒球場舉行跨年演場會，市警局規畫交通管制路線及停車場路線...
台灣天團五月天在桃園國際棒球場舉行跨年演場會，市警局規畫交通管制路線及停車場路線。圖／市警局交大提供
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跨年晚會高鐵機場捷運塞車

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