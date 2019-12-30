2020桃園跨年晚會強碰五月天跨年 交通管制看這裡！

即將跨年邁向2020年，桃園市政府明天晚上在高鐵桃園站前廣場舉辦2020桃園跨年晚會，精彩跨年演唱晚會將自明天（12月31日）下午7時起開唱跨年，與台灣天團五月天同時段也在桃園國際棒球場舉行跨年演場會強碰，預料明天晚上參加跨年晚會民眾、五月天粉絲人潮、車流湧入高鐵桃園站、桃園棒球場附近，勢將帶來青埔周邊道路打結塞車。

為維護青埔高鐵桃園站周邊地區交通秩序，桃園市警局針對跨年晚會分4階段實施交通管制，針對管制路段禁止車輛進入及停車，包括站前東路、西路、青山路、高鐵北路及領航南路。另外配合五月天演唱會，桃園國際棒球場周邊亦將分2階段實施禁止車輛進入管制，（交通管制如圖）。

市警局今天下午表示，為紓解青埔地區人潮、車流，機場捷運跨年夜不打烊，請北部朋友或桃園市民搭乘機場捷運出A18站即是跨年晚會、出A19站即是五月天演唱會，最方便又不受時間限制；若是開車前往的朋友，參加跨年晚會請將車輛停放於領航南路往東或青埔路往南路段，參加五月天演唱會請將車輛停放在環溪一、二停車場，可多利用領航北路、領航南路，避開人、車最多的高鐵北路。