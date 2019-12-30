龍潭高原地區自來水延管 維護茶鄉用水正義

自來水公司在龍潭區，進行龍源路239巷口到休閒街供水延管工程，桃園市長鄭文燦今視察時表示，龍潭區為桃園重要茶鄉，為改善台3線沿線銅鑼圈無自來水地區的用水問題，市府爭取前瞻基礎建設─無自來水地區供水改善計畫，滿足高平、高原里居民的用水需求。

自來水延管工程並協調新生醫專設置加壓站，總工程經費7098萬元，預計於明年11月底完工，將嘉惠當地居民約130戶以及新生醫專6500名師生，滿足龍潭當地居民的用水需求。

台3線沿線銅鑼圈居民，部份集合住宅需接裝自來水，但住戶需負擔部分工程經費，且無合適土地可設置加壓站，只能使用簡易自來水或地下水。

為改善偏遠地區無水可用狀況，市府爭取前瞻基礎建設補助編列預算4948萬元，並配合水利署補助2149萬元及部份自來水公司預算，推動自來水延管工程，並協調新生醫專無償提供校區土地設置「新生加壓

站」，總工程經費共計約7098萬元，預計明年11月底完工後每天可供應約1400噸自來水，提升桃園市自來水普及率。