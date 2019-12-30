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斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設自行車道

2019-12-30 17:08聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府爭取前瞻建設3億、自籌6500多萬，進行竹北市光明六路東一、二段和自強南北路，十字軸道路將改善道路環境、人行道、解決號誌架空纜線凌亂、管線未能整合，增設自行車道等，今天舉行開工動土，內政部長徐國勇說，完工後可媲美台北市的仁愛路和敦化南北路。

新竹縣長楊文科今天在致詞時趁機向內政部長徐國勇、營建署長吳欣修爭取經國大橋改善，簡報竹北市與新竹科學園區間經國橋壅塞情形，爭取中央支持經國大橋交通改善工程，也得到徐國勇首肯，中央先送出650萬紅包做可行性評估。

楊文科表示，今天動土的這兩條十字軸的道路是竹北市的門面，串連多條主要幹道，連結縣政府、高鐵站等重要據點，且行經竹北市精華地區，具指標性之道路功能及重要性。縣府爭取「提升道路品質計畫(內政部) 亮點型」的經費補助，進行道路的養護整建、人行道及無障礙系統的設置改善、號誌共桿及標誌整合、自行車道的建置，提昇道路品質與環境的優化提升，打造成為竹北市優質示範道路。 

「以人為本的道路設計！」徐國勇指出，這項工程將看不到電桿、以人為本讓自行車道獨立出來、路燈及號誌合一並使用LED燈等特色，光明六路又是國內少數的60米路，突顯新竹縣竹北市是國際化的城市。 

工務處表示，竹北市光明六路東一、二段及自強南北路道路優質化及環境提升計畫。西起竹北交流道，東至東興路一段，長度3.0公里；北起十興路，南至興隆路，長度2.2公里。工程項目包含瀝青路面改善18萬7千平方公尺、路基改善3千平方公尺、自行車通行空間改善8千平方公尺、中央分隔島改善1千5百公尺、號誌與路燈共桿74座、LED燈設立380盞、人行道及無障礙坡道改善1萬8千平方公尺、重要路口改善12處。工期450個工作天，預計110年4月前間完工。

楊文科表示， 今天動土的這兩條十字軸的道路是竹北市的門面，串連多條主要幹道，具指...
楊文科表示， 今天動土的這兩條十字軸的道路是竹北市的門面，串連多條主要幹道，具指標性之道路功能及重要性。記者郭政芬／攝影
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這次改善的區段是竹北市光明六路東一、二段及自強南北路道路。記者郭政芬／攝影
這次改善的區段是竹北市光明六路東一、二段及自強南北路道路。記者郭政芬／攝影
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徐國勇指出，這項工程將看不到電桿、以人為本讓自行車道獨立出來。記者郭政芬／攝影
徐國勇指出，這項工程將看不到電桿、以人為本讓自行車道獨立出來。記者郭政芬／攝影
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今天舉行開工動土，內政部長徐國勇說，完工後可媲美台北市的仁愛路和敦化南北路。記者...
今天舉行開工動土，內政部長徐國勇說，完工後可媲美台北市的仁愛路和敦化南北路。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科今天在致詞時趁機向內政部長徐國勇、營建署長吳欣修爭取經國大橋改善。...
新竹縣長楊文科今天在致詞時趁機向內政部長徐國勇、營建署長吳欣修爭取經國大橋改善。記者郭政芬／攝影
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北市人行道徐國勇楊文科

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