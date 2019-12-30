國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工

交通部高公局國道3號銜接台66線快速道路，增設系統交流道工程今天由交通部長林佳龍、桃園市市長鄭文燦主持動土典禮。鄭文燦表示，過去路線規劃易造成大溪交流道壅塞，在考量最少的土地徵收面積及拆遷範圍、高速公路技術規範、車流動線的規劃等方向，耗資28億970萬元動工，預計4年後完工。

鄭文燦表示，未來市府會與交通部及工程單位協調，減緩施工過程的交通衝擊，維持原有的交通順暢，相信4年的工期，可大幅提升交通效益。

高速公路局在桃園辦理3個工程，包括，國道1號桃園交流道動線改善工程，可緩解南崁交流道、大興西路的壅塞，讓蘆竹區聯外交通更加便捷；新建國道1號楊梅休息站，將原有的楊梅收費站舊址，改建置

為楊梅休息站，服務五楊高架南下側用路人；最後則是國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，藉此提升高快速公路路網運輸效率，紓解國道3號大溪交流道、112甲線交通壅塞，並改善台66線終點與112甲線路口交通延滯塞車。

鄭文燦表示，國道3號大鶯豐德交流道可行性研究已通過交通部高速公路局審議，可謂為大溪的任督二脈，預計明年（109年）完成核定，接續辦理規劃設計及工程，以114年完工通車為目標，並視其效益，未來亦會研議推動延伸到崁津橋。

此外，國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程也於去年動土，解決多年的天空斷橋問題，其中第一期延伸至台15線，第二期將延伸至台61號濱海快速道路，讓車輛往返桃園機場、觀音工業區更加方便。

鄭文燦說，市府會持續與交通部高速公路局密切合作，增設高原交流道、中豐北路交流道等多個交流道，也會以智慧、決心、魄力與遠見解決各項問題，提升施政效能，完成國家重大建設。

交通部長林佳龍表示，近來中央政府全面盤點環島路網，致力讓人民享受到四通八達的交通。國道3號銜接台66線增設系統交流道工程是桃園鄉親的期待，也是中央、地方政府及工程團隊合作的成果。

未來中央也會全力與桃園市政府合作，協助桃園市建構三橫「國道1號甲線、國道2號、台66系統交流道」，及三縱「國道1號、國道3號、台61線」的路網，打通交通斷點，不僅可解決南北車流量，也可對

地方道路車輛分流產生顯著且立即的效益，讓桃園蓬勃發展，進而影響首都圈及北台灣，共同迎接桃園新交通路網。