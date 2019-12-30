親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反滲透法協商無共識 31日院會表決

韓國瑜辯論會脫鞋搓腳？王淺秋回擊：凸顯對手陣營格局小

國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工

2019-12-30 16:58聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

交通部高公局國道3號銜接台66線快速道路，增設系統交流道工程今天由交通部長林佳龍、桃園市市長鄭文燦主持動土典禮。鄭文燦表示，過去路線規劃易造成大溪交流道壅塞，在考量最少的土地徵收面積及拆遷範圍、高速公路技術規範、車流動線的規劃等方向，耗資28億970萬元動工，預計4年後完工。

鄭文燦表示，未來市府會與交通部及工程單位協調，減緩施工過程的交通衝擊，維持原有的交通順暢，相信4年的工期，可大幅提升交通效益。

高速公路局在桃園辦理3個工程，包括，國道1號桃園交流道動線改善工程，可緩解南崁交流道、大興西路的壅塞，讓蘆竹區聯外交通更加便捷；新建國道1號楊梅休息站，將原有的楊梅收費站舊址，改建置

為楊梅休息站，服務五楊高架南下側用路人；最後則是國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，藉此提升高快速公路路網運輸效率，紓解國道3號大溪交流道、112甲線交通壅塞，並改善台66線終點與112甲線路口交通延滯塞車。

鄭文燦表示，國道3號大鶯豐德交流道可行性研究已通過交通部高速公路局審議，可謂為大溪的任督二脈，預計明年（109年）完成核定，接續辦理規劃設計及工程，以114年完工通車為目標，並視其效益，未來亦會研議推動延伸到崁津橋。

此外，國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程也於去年動土，解決多年的天空斷橋問題，其中第一期延伸至台15線，第二期將延伸至台61號濱海快速道路，讓車輛往返桃園機場、觀音工業區更加方便。

鄭文燦說，市府會持續與交通部高速公路局密切合作，增設高原交流道、中豐北路交流道等多個交流道，也會以智慧、決心、魄力與遠見解決各項問題，提升施政效能，完成國家重大建設。

交通部長林佳龍表示，近來中央政府全面盤點環島路網，致力讓人民享受到四通八達的交通。國道3號銜接台66線增設系統交流道工程是桃園鄉親的期待，也是中央、地方政府及工程團隊合作的成果。

未來中央也會全力與桃園市政府合作，協助桃園市建構三橫「國道1號甲線、國道2號、台66系統交流道」，及三縱「國道1號、國道3號、台61線」的路網，打通交通斷點，不僅可解決南北車流量，也可對

地方道路車輛分流產生顯著且立即的效益，讓桃園蓬勃發展，進而影響首都圈及北台灣，共同迎接桃園新交通路網。

高速公路局長趙興華表示，台灣共計12條東西向快速道路陸續串連中，其中國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，代表著高速公路與快速道路的結合，期盼後續工程能降低部分交通影響，並於112年底如期完工，讓往來國道3號的市民朋友更加方便，避免干擾地方的交通。

國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交...
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交通延滯塞車問題。記者張弘昌／攝影
分享
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交...
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交通延滯塞車問題。記者張弘昌／攝影
分享
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交...
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交通延滯塞車問題。記者張弘昌／攝影
分享
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交...
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交通延滯塞車問題。記者張弘昌／攝影
分享
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交...
國道3號銜接台66線增設系統交流道，今天舉行動工典禮，這項工程可改善台66終點交通延滯塞車問題。記者張弘昌／攝影
分享

國道高速公路鄭文燦林佳龍

延伸閱讀

北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標1...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

鄭宏輝提告鄭正鈐、高鈺婷 違反選罷法與加重誹謗

2019-12-30 16:20

斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設自行車道

2019-12-30 17:08

竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

桃園市政府2020新措施 讓生活理財更方便獎勵也多

2019-12-30 11:12

桃市清潔隊 將落實同工同酬

2019-12-30 00:04

青山路限高原因眾說紛紜 桃市府將檢討

2019-12-29 23:54

桃市議員 籲解龜山區青山路限高

2019-12-29 23:52

後龍溪防洪河段縮減 還地於民

2019-12-29 23:13

馬英九桃園夜市為萬美玲拉票 媒體問總統辯論沒回應

2019-12-29 20:53

香港經驗就在眼前 陳菊：總統選舉第一要顧主權

2019-12-29 19:29

平鎮農特產市集 呂玉玲：協助在地小農行銷優質農特產

2019-12-29 19:10

參加國民黨青年軍授旗大會 鄭正鈐盼代表藍軍制衡綠營

2019-12-29 19:09

林智堅彭俊豪雙帥合體 走訪中壢中平商圈掃街

2019-12-29 18:53

女力出擊陪鄭朝方打市場戰 送面膜主打「竹縣要美麗」

2019-12-29 17:53

清潔隊明年新隊服亮相 鄭文燦宣布清潔儲備隊員落日

2019-12-29 17:52

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

馬英九桃園夜市為萬美玲拉票 媒體問總統辯論沒回應

2019-12-29 20:53

竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09

高雄愛河畔美食市集伴隨水舞秀 每個周末都將舉辦

2019-12-29 22:02

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

桃市清潔隊 將落實同工同酬

2019-12-30 00:04

善用冷凍年菜 依然可做出可口美味

2019-12-29 20:01

影／「過半線音樂會」遇大雨 民眾泥濘中聽陳其邁唱歌

2019-12-29 19:28

侯友宜為柯志恩輔選幫忙拉票 也幫他催票

2019-12-29 21:43

阿里山高山冬季優良茶今頒獎 銷量太好展售會所剩無幾

2019-12-29 19:11

台南新市傳禽流感 撲殺8千餘隻黑羽土雞

2019-12-29 19:26

梅花、櫻花相約一起開花 相招來去高雄山區賞花

2019-12-29 19:55

民眾黨不分區立委 今晚冒雨在台中逢甲夜市掃街拜票

2019-12-29 20:00

桃園市政府2020新措施 讓生活理財更方便獎勵也多

2019-12-30 11:12

大巨蛋國父紀念館連通道工程 通過北市文資會

2019-12-30 14:29

北市跨年恐下雨 5千雨衣待命

2019-12-29 23:29

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

2019-12-30 15:14

青山路限高原因眾說紛紜 桃市府將檢討

2019-12-29 23:54

彰化縣地王開化寺一帶蟬聯4年 土地交易熱絡區看過來

2019-12-30 15:35

屏東2選區／周佳琪赴東隆宮立誓 蘇震清嗆叫妳父親踹共

2019-12-30 16:44

國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工

2019-12-30 16:58

影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38

二手車撿便宜…保養才知是事故車

2019-12-29 23:18

貨出去！ 3貨櫃金鑽鳳梨銷陸

2019-12-29 23:49

報廢二行程機車要快！南投縣補助換購優惠只到明天

2019-12-30 15:47

統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

2019-12-30 14:47

香港經驗就在眼前 陳菊：總統選舉第一要顧主權

2019-12-29 19:29

蔡育輝冒雨連辦3場政見會 王金平站台猛催票

2019-12-29 19:57

中市建築容積總量 明年將控管

2019-12-29 23:14

1年只銷千張 北市教育卡明年取消

2019-12-29 23:34

唯二104歲蒸汽火車 阿里山同框

2019-12-29 23:19

元旦迎曙光 空軍三型主力戰機花蓮、新竹、屏東衝場

2019-12-30 12:08

羅東工保區徵收卡關 說明會意見兩極

2019-12-29 23:31

40年基隆市立游泳池煥然一新 明年1月2日重新開放

2019-12-30 15:36

屏東2選區公辦政見會 周佳琪、蘇震清錄影前仍捉對廝殺

2019-12-30 16:51

明年不漲價！雲林縣有線電視收費每月維持540元

2019-12-30 11:44

社工明年加薪 侯友宜：中央請給新北更多支持

2019-12-30 12:30

桃市議員 籲解龜山區青山路限高

2019-12-29 23:52

好玩橘／大溪老街 日夜都好玩

2019-12-30 00:02

又一處可運動地方 新北利用高灘地興建4面網球場

2019-12-30 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top