徐國勇談交通建設未提林為洲 林妻嗆可能電部長很凶

內政部長徐國勇今天參加新竹縣道路計畫工程動土，他致詞時提到經國橋擴建計畫，提到民進黨新竹縣第2選區立委候選人鄭朝方、民進黨縣議員張珈源與竹北市長何淦銘等都提到要改善塞車。另外還說希望地方支持前瞻計畫、不要在立院受到阻撓，一席話讓林為洲妻子郭慶珠一上台就酸徐「可能是林為洲擔任立院內政委員會的召委，電部長電得很凶，所以才會故意的不點林為洲的名」，徐國勇則在台下揮手說「沒有啦」。

會後徐國勇接受媒體採訪，他直說，他沒什麼好回應的，沒提到立委林為洲，主要是因為現場沒看到人，且他今天是第一次碰到林太太，「那些都是開玩笑的、無所謂，況且楊文科也沒提到林為洲。」

郭慶珠嗆完徐國勇後，改口說「我知道我們徐部長心胸開闊」，郭慶珠強調，立委林為洲反對不符合實質經濟效益的軌道建設，對竹縣有實質受益的前瞻計畫建設，他希望不只是原本的一點經費。

另外，她看到中央給新竹縣的補助只有4億，但是隔壁的新竹和桃園市卻都是100多億，部長你可以比照辦理嗎？也麻煩大家繼續投林為洲，「讓前瞻計畫的實質計畫經費滾到新竹縣來。」徐國勇在台下則臉色鐵青。

徐國勇回應，五楊高架橋幾百億經費，新竹輕軌300多億，一半就在新竹縣，不能用單一條路來看全體，應該用新竹縣全體來看全體，這才有道理，況且新竹縣單看台3線就可以看看中央的補助有多少。