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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

鄭宏輝提告鄭正鈐、高鈺婷 違反選罷法與加重誹謗

2019-12-30 16:20聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午針對國民黨不斷對民進黨進行抹紅、抹黑攻勢，及時代力量抹黑與不實指控，至新竹地檢署提告國民黨立委候選人鄭正鈐、時代力量立委候選人高鈺婷，違反選罷法及加重誹謗。

鄭宏輝表示，國民黨抨擊他曾赴陸投資公司是烏賊戰術，這樣的抹黑等於是將所有正常經商的台商扣上大紅帽，鄭宏輝說，民進黨的大陸政策從未反對兩岸正常投資交流，而是反對出賣國家主權的行為，反滲透法出發點也是基此方向。而他從政20多年，堅守台灣民主自由價值、國家主權信念，可受公評，也禁得起檢驗。

鄭宏輝說，新竹市立委選舉關鍵一席選情緊繃，面對國民黨及韓國瑜的抹紅，並傾全黨之力對他發動攻擊，正是因為國民黨深知鄭宏輝將是民進黨在立法院的即戰力，因此全力封殺鄭宏輝進入國會，鄭宏輝說，作為守護台灣主權、國家安全的把關者，新竹這一席，唯有鄭宏輝，能對抗中國、對抗中共代理人。

鄭正鈐對於鄭宏輝提告回應表示，「我講的話絕對負法律責任，歡迎鄭宏輝來告」。鄭正鈐表示，所有質疑鄭宏輝的資料，在網路上都可以公開搜尋的到，鄭宏輝也承認在武漢開公司，並以「中國台灣」名義向中國申請商標，不知道鄭宏輝所謂的「加重毀謗」指的是什麼？「而鄭宏輝自己做賊的喊抓賊，令人覺得荒謬可笑」；鄭正鈐呼籲鄭宏輝要說清楚，為什麼以中國台灣之名爽賺人民幣？為什麼為什麼要開一家「不營業」的幽靈公司？開幽靈公司的目的是為拿中共的補助跟好處？

而鄭宏輝針對時代力量今天告發表示是典型的抹黑、移花接木加雙重標準，鄭說，依時力高舉的政黨理念與標準，黃國昌家人名下擁有遍及汐止、板橋、竹東、宜蘭的土地，是否可稱為「時力炒地王」? 而以素人政治形象投入選舉的高鈺婷，其夫婦名下申報11筆股票，其中更包括每股10元持有，被市場稱為「小金雞」的威鋒科技未上市股票，高鈺婷是否也是「炒股媽咪」？

高鈺婷回應表示，鄭宏輝違法虛灌人頭罪證確鑿，早上她也已經向檢方正式告發，鄭宏輝仍未向選民說明為何土地買賣紀錄上，會有單日數十筆只買1平方公尺、3.5平方公尺的「明信片所有權人」紀錄？若如鄭宏輝所言，這些重劃案都是為了故鄉、為了鄉親，為何重劃會還要向當地農民提告，要求農民拆屋還地，要讓農民流離失所？她呼籲鄭宏輝勿再閃躲，正面回應。

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午至新竹地檢署提告國民黨立委候選人鄭正鈐、時代...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午至新竹地檢署提告國民黨立委候選人鄭正鈐、時代力量立委候選人高鈺婷，違反選罷法及加重毀謗。圖／鄭宏輝競選辦公室提供
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鄭宏輝鄭正鈐高鈺婷

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