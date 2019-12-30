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竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

位於新竹縣竹北市中心竹仁里的停十三，目前為一層平面僅94個停車格，為滿足民眾停車需求，竹北市公所提出計畫將此改建為立體停車場，新竹縣政府則積極向中央爭取前瞻，獲交通部公路總局約6225萬補助，公所配合款約1億274萬，共約1.65億元。今天上午開工，由縣長楊文科、市長何淦銘等人進行動土儀式，預計過年後正式動工，工期1年，後年1月完工。

竹北市停十三停車場新建工程完工後，將提供222汽車停車位，以及126輛機車停車位，計畫興建地上三層停車場，並預留五樓基礎，因應都市發展做多目標使用，打造一個現代化、資訊化管理之立體停車場，本案由豪庭建築師事務所得標後設計，工程由嘉鑫營造有限公司得標。

縣長楊文科表示，竹北市民引頸期盼的新建停十三工程今日終於開工動土，此鄰近竹北中正東路，附近有傳統市場、國小及商家，以及竹北信仰中心天后宮，完工後的汽車停車位是現有的2.3倍，盼在天后的保佑下，工程順利完工，讓民眾停車不再一位難求。

竹北市長何淦銘表示，計畫原設計興建三層，因顧及地方發展，於是請建築事務所設計為5樓基礎，等建築順利完工拿到使用執照，盼獲中央補助再繼續增建兩層樓。另外，因考量過年期間民眾停車需求，便改在年後才開始正式動工，動工期間由附近兒16公園暫作為停車臨時使用，完工後將恢復原狀。

今天上午開工，由縣長楊文科、市長何淦銘等人進行動土儀式。記者郭政芬／攝影
今天上午開工，由縣長楊文科、市長何淦銘等人進行動土儀式。記者郭政芬／攝影
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預計過年後正式動工，工期1年，後年1月完工。記者郭政芬／攝影
預計過年後正式動工，工期1年，後年1月完工。記者郭政芬／攝影
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新竹縣竹北市中心竹仁里的停十三將改建為立體停車場。記者郭政芬／翻攝
新竹縣竹北市中心竹仁里的停十三將改建為立體停車場。記者郭政芬／翻攝
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新竹縣竹北市中心竹仁里的停十三將改建為立體停車場。記者郭政芬／翻攝
新竹縣竹北市中心竹仁里的停十三將改建為立體停車場。記者郭政芬／翻攝
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停車場建築新竹

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