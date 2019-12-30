苗縣將設480個投開票所 方便就近投票

苗栗縣選舉委員會今天表示，因應此次大選，全縣共設置480個投開票所；另外，苗栗縣立委選舉公辦電視政見發表會將於1月3日登場。

苗栗縣選委會上午在苗栗縣政府第一辦公大樓會議室舉辦第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選前記者會，代理主任委員陳斌山指出，此次大選，苗栗縣共設置480個投開票所，較去年底地方公職人員選舉增加10所，方便民眾就近投票、縮短投票時間，並配置6240名選務人員，其中包含中國國民黨推薦之監察員480人，民主進步黨推薦之監察員352人。

選委會初步統計，這次苗栗縣具投票權之選舉人數較上一屆略減，總統副總統部分有44萬7574人、區域立委有43萬7973人、全國不分區立委為44萬7625人、山地原住民立委4883人、平地原住民立委3200人；年滿20歲符合資格的「首投族」約7500人。

苗栗縣區域立委選舉分為2個選區，各有6名候選人登記參選，選委會將於1月3日透過信和與吉元有線電視第3頻道，採現場直播方式辦理「立法委員選舉苗栗縣候選人公辦電視政見發表會」，第1選區直播時間為當天上午8時15分，第2選區10時20分起直播，另外安排於1月4、6、8、10日下午7時重播。

苗栗縣選委會總幹事彭基山指出，此次大選有5種選票，以不同顏色區分，每人依身分別，最多可領到3種選票，呼籲民眾1月11日攜帶國民身分證、印章及橘色投票通知單前往指定投開票所，正確圈選選票、投入相應票匭，才算完成選舉。

選委會提醒，民眾將手機、攝影機攜帶進入投票所、撕毀選票、將選票攜出投票所外、把選票以外物品投入票匭，或是投票日當天從事競選或助選活動，包含用LINE、Facebook等通訊軟體散播訊息拉票等，都可依違反選罷法開罰，其中投票日當天違法從事競選或助選，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。