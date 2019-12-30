元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

新竹市元旦升旗典禮有幻象戰機、行銷大使河馬樂樂陪伴大家一起迎接2020，新竹市政府於109年1月1日早上7點20分，在市府前廣場舉辦升旗典禮，除了幻象戰機衝場及12家在地美食進駐的早餐市集，河馬樂樂也將現場帶領民眾做早操，用滿滿活力迎接2020年。

社會處長李季縈表示，慶祝2020元旦升旗活動，連續第3年邀請空軍第二聯隊出動5架幻象戰機，以大雁隊形衝過市府上空，並透過說明官介紹，讓市民朋友了解全民國防及保家衛國的重要性，充分展現軍民一家，而幻象戰機將於8點30分與8點36分，以大雁隊形衝過市府上空。

社會處表示，除了升旗典禮外，活動現場提供限量河馬便當袋及紀念小點心，民眾可憑108年11-12月5張發票或2顆廢電池到活動會場領取兌換券後，憑兌換券領取紀念品。現場還有美式漢堡、有機豆漿、碳烤吐司、美味飯糰及咖啡車等12攤早餐市集，讓民眾可圍座吃早餐、觀賞表演，熱鬧迎接新年的到來。