桃園市政府2020這些新措施讓生活理財更方便獎勵也多

桃園市政府2020新年起配合中央和地方自治，有不少和生活、理財相關權益新措施，光1月就有不少好康福利，市府新聞處今天上午按各局處職掌業務，整理後公布，請市民朋友注意和多利用。

環保局： 百貨公司業及購物中心禁用一次性餐具，109年1月1日施行，量販店業5月1日施行，兩者不包括位於其中的連鎖便利商店業及連鎖速食店。

農業局：配合農委會109年1月1日開始實施對地綠色環境給付計畫新增農業環境基本給付。

1.對象農地：非都市土地之特定農業區、一般農業區內農牧用地，且維持農糧作物生產使用。

2.給付要件：農民需依於申報期間109年1月2日至2月7日向戶籍所在地公所申報種植作物，經勘（抽）查符合本計畫認定標準，始得領取；經勘（抽）查有違反規定者，不予給付。

3.給付標準：每期作每公頃5000元，全年限申領兩個期作。

水務局：污水用戶接管補助再加碼，桃園市集合住宅雨污水改管推出新措施。為鼓勵民眾配合污水用戶接管，已推出「三免費一補助」配套措施，補助費用為全國最高。

自109年1月1日起，加碼住宅辦理雨水、污水管渠分開設置補助，同時針對集合住宅地下層既有污水處理設施（含化糞池）廢除或改設為污水坑，公告補助地區第3年起維持補助50%，請市民踴躍配合下水道建設，提昇居家生活環境，改善河川水質。

另外，桃園市公共污水下水道工作人員工作證管理要點，為加強本市公共污水下水道與水資源回收中心之工作人員管理，提升施工品質，並有效控管工作證之使用，確保民眾權益。

桃捷公司：信用卡感應式支付1月16日全線開通

1.桃園機場捷運與VISA、Mastercard、銀聯、JCB合作讓旅客使用「信用卡感應式支付過閘」。（JCB信用卡感應式支付功能預計109年6月開通）

2.1月16日起，搶先開通VISA、Mastercard、銀聯信用卡感應式支付。

3.全線21個車站、共34組票閘門皆可使用。

消防局：遷移或更換燃氣熱水器換補助，居家燃氣熱水器安裝不當，經診斷確有一氧化碳中毒潛勢需改善者，補助遷移或更換費用。每戶最高1萬2000元，並以低、中低收入戶為優先補助對象，一戶申請1次為限，額滿為止。

地稅局：創新T-FidO行動認證繳稅服務，民眾可透過具生物辨識功能的行動裝置，安裝T-FidO App，至內政部「台灣行動身分識別」網站，使用自然人憑證插卡完成註冊，並使用T-FidO掃描網站上QR-Code，即可將自然人憑證與手機綁定，免用實體憑證就能快速登入地方稅網路申報作業網站或至4大便利商店Kiosk多媒體資訊機，進行定期開徵之地方稅查繳稅。

精進擴大網路繳稅服務，目前地價稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅、契稅、網路申報的印花稅及違章案件等稅目，可適用財政部網路繳稅服務，自109年1月1日起，精進擴大開放娛樂稅、土石採取臨時稅及營建剩餘土石方特別稅也納入該服務範圍，民眾只要在繳納期限內，透過手機掃描繳款書QRCode或使用電腦連結到財政部網路繳稅服務網站，即可選擇信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶或晶片金融卡線上完成繳納稅款。

另外，Line PAY一卡通、街口支付也可繳納桃園市定期開徵地方稅，目前民眾可以台灣PAY、ezPAY等行動支付繳稅，為提供更多元繳納管道，自109年起民眾也可透過桃園市市民卡APP連接Line PAY一卡通、街口等電子支付工具繳納桃園市定期開徵之牌照稅、房屋稅、地價稅等地方稅。