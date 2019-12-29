九華山地藏庵成果展 愛心榮耀嘉義

九華山地藏庵今天舉辦社教研習班108年第二期成果展，今日結業展示成果，各班別包括歌唱班、舞蹈班、二胡班、竹笛班、長笛班和薩克斯風班等，精彩演出，也舉辦捐血活動，廟方希望才藝表演之餘，也能讓愛心「榮耀嘉義」。

九華山地藏庵總幹事蔡孟君說，長年興辦各種慈善活動，涵蓋慈善救助及各項公益活動，諸如教育、體育、社教、藝術文化、社團等不勝枚舉，開辦社教班是「取之社會，用之社會」的理念，提供銀髮族或社區民眾有一個終身學習的好園地。

地藏庵社教班開辦已邁入第8年，本期有65班，約1400名學員，除了動態表演，靜態作品則在菩提樓一樓展覽，如書法、油畫、陶藝、花藝、拼貼等，另農產品加工班、咖啡班、手工皂、筋絡舒壓、藍染、森林芬多精、紫微斗數等多樣實務課程的成果展出。

書法班成員也舉辦的「師生揮毫寫春聯」活動，提供民眾免費索取，大批人潮，炒熱會場氣氛，率先感受準備過新年的喜慶，廟方也出動「地藏王號捐血車」，每年皆搭配每期社教成果展，啟動「捐血一袋，救人一命」愛心活動，便利愛心人士熱血捐輸，儲糧備用，讓這部捐血車發揮極致效能。