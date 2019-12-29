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平鎮農特產市集 呂玉玲：協助在地小農行銷優質農特產

2019-12-29 19:10聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市第5選區國民黨立委候選人呂玉玲今天在平鎮競選總部舉辦「平鎮農特產假日市集」，行銷在地農特產，像是有機米、蔬果、茶葉、苦茶油，還有在地客家美食，蘿蔔糕、酸菜包、花生糖等，還有在地社團的歌舞表演，雖然今天天氣不佳，但還是湧入許多的民眾，相當熱鬧。

呂玉玲表示，台灣以農立國，農業一直是國家相當重要的資本，也因農民們的用心，投入相當多的心力，打造出屬於平鎮、龍潭的特色農產品。藉由這次假日市集的舉辦，來協助行銷在地的農特產品。她非常開心今天有滿場的鄉親不畏風雨來捧場，希望藉由今天的拋磚引玉，可以讓在地農特產被社會大眾所看見。

而面對農業的發展，呂玉玲提出「穩定農業」，除擴大現行農業的補助，像農機具等，還有強化行銷管道。呂玉玲指出，近年由於極端氣候的影響，很多農民朋友種植的產量都被影響，尤其是在盛產期，很容易遭受產量太多影響導致產銷價格大幅下降，嚴重影響農民朋友的生計，

因此呂玉玲主張政府應建立統一的產銷平台，協助各類農產品來行銷，而不是每次都要等到問題發生才幫忙找媒合，農民的損失已經造成，這都是會有傷害的，未來她會努力來推動，保障農民朋友權益。

立委候選人呂玉玲今天在平鎮競選總部舉辦「平鎮農特產假日市集」，行銷在地農特產。圖...
立委候選人呂玉玲今天在平鎮競選總部舉辦「平鎮農特產假日市集」，行銷在地農特產。圖／呂玉玲競選團隊提供
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立委候選人呂玉玲今天在平鎮競選總部舉辦「平鎮農特產假日市集」，行銷在地農特產。圖...
立委候選人呂玉玲今天在平鎮競選總部舉辦「平鎮農特產假日市集」，行銷在地農特產。圖／呂玉玲競選團隊提供
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立委候選人呂玉玲今天在平鎮競選總部舉辦「平鎮農特產假日市集」，行銷在地農特產。圖...
立委候選人呂玉玲今天在平鎮競選總部舉辦「平鎮農特產假日市集」，行銷在地農特產。圖／呂玉玲競選團隊提供
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