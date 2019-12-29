林智堅彭俊豪雙帥合體 走訪中壢中平商圈掃街

新竹市長林智堅今天下午走訪桃園市中壢中平商圈，與桃園市第3選區民進黨立委候選人彭俊豪掃街拜票，開直播「中壢的青春夢第二彈」，拜訪在地知名老餅鋪新珍香餅舖，餅舖老闆熱情送上自家酥餅禮盒，也參觀滑板店與年輕朋友聊天、打哈哈，最後來到由青年創立的星諾咖啡座談。有民眾第一次見到林智堅稱讚他比在電視上更帥，林智堅也大方與民眾合影。

林智堅說，俊豪雖然非常年輕只有37歲，但是已經是連任兩屆的市議員，可見他在地方的經營及服務受到鄉親的肯定，這次希望可以在大家的支持下，讓俊豪進立法院，協助市長鄭文燦，爭取更多的經費來建設桃園。

大家都知到2014年不論是智堅，還是文燦市長，當時都被賦予使命參選桃園市跟新竹市長，都不被看好，但他們兩人都用政績來讓市民在2018年給他們肯定，使他們順利連任。

從擔任市長期間深感中央與地方的合作非常關鍵，鄭文燦市長這幾年的政績有目共睹，他們需要更多像俊豪這樣優秀且在地的年輕朋友，未來協助他向中央爭取經費來建設桃園。