親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

偷聽到公司虧損29億 會計師偷跑賣股票涉內線交易

蘇貞昌為鄭宏輝助選 蘇：過去蔣介石不必向人民問好

2019-12-29 17:59聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、立法院民進黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅、新竹市農會理事長陳全桂、總幹事鍾祥銘、新竹區漁會理事長彭木生、總幹事童錦杰及各界農漁水利代表都到場支持，為鄭宏輝加油打氣。

陳吉仲表示，自家也是養豬戶，不管是清豬舍、接生小豬等工作他都做過，台灣口蹄疫在1997年前發生，距離現在已20多年，過去政府沒有防堵成功；而這次非洲豬瘟，全亞洲只有台灣跟日本沒有受影響，都是政府防範有道。

蘇貞昌今天再度到新竹市為鄭宏輝站台輔選，蘇貞昌表示，民進黨一直以來最照顧基層，對於農民、漁民更是重視，不管在推動農民保險、農民津貼等等，都是要給基層農漁民最好的照顧，他說，現在總統的主人是人民，所以總統要到特地去向人民拜票，過去蔣介石與蔣中正從來不需要鞠躬向人民問好，而現在當總統需要幾百萬人民投票才有機會當選，這才是民主的體現。

鄭宏輝表示自己是農村子弟出身，相當了解農民、漁民的辛勞，未來他進入國會後，將會秉持過去在市議會和林智堅共同打拚的默契繼續努力，也將推動農業政策、漁業政策，爭取更多在新竹市的補助，照顧農漁民的福利。

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，會後行政院長...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，會後行政院長蘇貞昌（左）做車輪餅給現場民眾吃。記者張雅婷／攝影
分享
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲等人出席。記者張雅婷／攝影
分享
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲等人出席。記者張雅婷／攝影
分享
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲等人出席。記者張雅婷／攝影
分享

民進黨2020選舉新竹市立委2020選舉鄭宏輝

延伸閱讀

鄭文燦、林智堅陪同鄭宏輝東門市場拜票 大啖創...

蔡被新潮流架空？蘇貞昌批韓亂講 陳菊稱太抬舉...

政府防疫豬瘟台灣不淪陷 蘇貞昌：說蔡總統不會...

張宏陸成立板橋江翠後援會 蘇貞昌、陳菊站台力...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

總統候選人談信神明 妙天：這時都信神明重點要有良心

2019-12-29 17:44

香港經驗就在眼前 陳菊：總統選舉第一要顧主權

2019-12-29 19:29

平鎮農特產市集 呂玉玲：協助在地小農行銷優質農特產

2019-12-29 19:10

參加國民黨青年軍授旗大會 鄭正鈐盼代表藍軍制衡綠營

2019-12-29 19:09

林智堅彭俊豪雙帥合體 走訪中壢中平商圈掃街

2019-12-29 18:53

清潔隊明年新隊服亮相 鄭文燦宣布清潔儲備隊員落日

2019-12-29 17:52

大江「一星衣益」活動 義賣69.6萬捐真善美基金會

2019-12-29 12:27

桃園樂齡成果展登場 鄭文燦：創造生命價值

2019-12-29 12:24

竹東二重自然公園 獲台灣景觀大獎特殊主題類佳作

2019-12-29 10:55

季節限定的美麗與喜氣 炮仗花城過年最美

2019-12-29 09:08

83歲新竹動物園重新開張！你所不知道四大改造玄機

2019-12-29 08:08

為長輩補冬 三義「溫馨小孩」辦桌

2019-12-29 00:02

站導護27年 學童平安她就開心

2019-12-28 23:58

竹南路邊停車 收費日仍未知

2019-12-28 23:56

竹市動物園重開／沒鐵籠 與動物距離更近了

2019-12-28 23:55

桃園市客家酸菜節 推廣客家醃缸文化

2019-12-28 21:04

宋楚瑜參訪中壢真善美基金會 與憨兒互動場面溫馨

2019-12-28 19:45

影／溫馨廚房讓愛延續 創辦人高興：未來盼朝社會企業發展

2019-12-28 16:59

影／溫馨廚房上菜！國高中生們籌備一桌好菜 溫暖長輩心

2019-12-28 16:23

解決塞車噩夢 大鶯豐德交流道拚6年完工

2019-12-28 16:16

影／陳菊讚鄭寶清內行專業 籲選民選有經驗者

2019-12-28 15:30

守護學童27年 81歲林彭梅妹獲全國導護志工績優獎

2019-12-28 14:27

北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標117年通車

2019-12-28 14:06

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

台南跨年演唱會人潮爆棚 10萬人空拍照長這樣

2019-12-28 22:49

影／痛批郭台銘冷漠以對 簡明廉自述當初如何力挺他

2019-12-28 22:21

83歲新竹動物園重新開張！你所不知道四大改造玄機

2019-12-29 08:08

竹東二重自然公園 獲台灣景觀大獎特殊主題類佳作

2019-12-29 10:55

韓國瑜台南護衛隊擺同心圓陣 元旦再出馬護外圍安全

2019-12-28 20:25

傳台東釋迦在大陸卡關 張志明質疑與反滲透法有關

2019-12-29 12:54

台南跨年不一樣 深夜邀你到友愛巿場續攤

2019-12-29 12:47

影／全球品牌行李箱老闆 42歲退休轉行改當候選人

2019-12-28 22:44

台南跨年晚會湧入近10萬人潮 警方派遣偵搜犬協助維安

2019-12-28 23:40

影／故宮南院燈會盛大登場 百架無人機排出翠玉白菜超吸睛

2019-12-28 20:59

士林官邸落羽松 開始紅了

2019-12-28 23:58

台南跨年今年別跑錯位置 交通全攻略看這裡

2019-12-29 13:40

竹市動物園重開／沒鐵籠 與動物距離更近了

2019-12-28 23:55

北美館擴建 花博4場館未來全拆

2019-12-28 23:48

季節限定的美麗與喜氣 炮仗花城過年最美

2019-12-29 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top