蘇貞昌為鄭宏輝助選 蘇：過去蔣介石不必向人民問好

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天下午舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、立法院民進黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅、新竹市農會理事長陳全桂、總幹事鍾祥銘、新竹區漁會理事長彭木生、總幹事童錦杰及各界農漁水利代表都到場支持，為鄭宏輝加油打氣。

陳吉仲表示，自家也是養豬戶，不管是清豬舍、接生小豬等工作他都做過，台灣口蹄疫在1997年前發生，距離現在已20多年，過去政府沒有防堵成功；而這次非洲豬瘟，全亞洲只有台灣跟日本沒有受影響，都是政府防範有道。

蘇貞昌今天再度到新竹市為鄭宏輝站台輔選，蘇貞昌表示，民進黨一直以來最照顧基層，對於農民、漁民更是重視，不管在推動農民保險、農民津貼等等，都是要給基層農漁民最好的照顧，他說，現在總統的主人是人民，所以總統要到特地去向人民拜票，過去蔣介石與蔣中正從來不需要鞠躬向人民問好，而現在當總統需要幾百萬人民投票才有機會當選，這才是民主的體現。