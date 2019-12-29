女力出擊陪鄭朝方打市場戰 送面膜主打「竹縣要美麗」
選戰進入最後倒數階段，新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方今天在立委吳玉琴、林靜儀、婦女部蔡宛芬主任、客家部魏筠主任、田耕豪代表等陪同下，前往傳統市場向菜藍族拉票，並發送「新竹縣美麗日記」面膜，宣傳最關心的環境、教育等政策。
林靜儀說，今天是第三度來到新竹縣力挺鄭朝方，強調鄭朝方是優秀的人才，對醫療、教育、環境等議題都相當熟稔，明白縣民所需，更呼籲竹縣要拒絕毒品的危害，絕對不能接受認為販毒判太重的他黨候選人。
吳玉琴表示，鄭朝方非常認真努力，在較困難的選區已看見轉機，鄭朝方長期默默為弱勢、長照、社福努力、付出，要把真正會做事的鄭朝方送進國會。
鄭朝方說，今日拜票深刻感受到市場女力的熱情，對於選情更加有信心，雖然目前支持度、看好度及欣賞度持續領先，但選舉剩下不到幾日，仍不敢鬆懈，持續衝刺選情，並強調只要能為縣民謀福，再困難的事、自己都會努力做到最好，懇請大家給他機會前進立法院。
婦女部蔡宛芬主任、客家部魏筠主任說，鄭朝方有創意的推出「新竹縣美麗日記」面膜，將環境政見巧妙的分為水潤肌、涵氧肌、逆齡肌等三大主題，並且運用「1+1+1面膜保養三大肌」來表述，將政見化繁為簡用淺顯易懂的政見也只有有清楚頭腦的鄭朝方做得到。
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