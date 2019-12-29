女力出擊陪鄭朝方打市場戰 送面膜主打「竹縣要美麗」

選戰進入最後倒數階段，新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方今天在立委吳玉琴、林靜儀、婦女部蔡宛芬主任、客家部魏筠主任、田耕豪代表等陪同下，前往傳統市場向菜藍族拉票，並發送「新竹縣美麗日記」面膜，宣傳最關心的環境、教育等政策。

林靜儀說，今天是第三度來到新竹縣力挺鄭朝方，強調鄭朝方是優秀的人才，對醫療、教育、環境等議題都相當熟稔，明白縣民所需，更呼籲竹縣要拒絕毒品的危害，絕對不能接受認為販毒判太重的他黨候選人。

吳玉琴表示，鄭朝方非常認真努力，在較困難的選區已看見轉機，鄭朝方長期默默為弱勢、長照、社福努力、付出，要把真正會做事的鄭朝方送進國會。

鄭朝方說，今日拜票深刻感受到市場女力的熱情，對於選情更加有信心，雖然目前支持度、看好度及欣賞度持續領先，但選舉剩下不到幾日，仍不敢鬆懈，持續衝刺選情，並強調只要能為縣民謀福，再困難的事、自己都會努力做到最好，懇請大家給他機會前進立法院。