清潔隊明年新隊服亮相 鄭文燦宣布清潔儲備隊員落日

桃園市環保局今天中午在蘆竹區舉辦環境清潔稽查大隊年終餐敘，市長鄭文燦主持犒賞辛苦一年的各區清潔隊員，現場並展示全國清潔隊員2020新隊服在桃園首度亮相，鄭文燦說，市府決定清潔隊儲備隊員將分階段落日，落實同工同酬，並將衡量財政，逐年分階段增聘廚餘、資源回收隊員。

這項清潔隊員年終餐敘今年席開120桌，鄭文燦親自參與、感謝清潔隊員一年的付出，主持清潔隊退休人員分發禮金祝賀，現場並抽出市長獎1人發禮金6000元，現場喊「加碼」下，鄭文燦加碼額外再抽中2人獲市長獎禮金。他還幽默問現場「過年灑什麼花? 」，看無人回答，他當場宣布說「隨便花」，引起現場笑聲、氣氛熱烈。

環保署第一批發放清潔隊員2020年深綠色新隊服在桃園亮相展示，鄭文燦說，他事先不知、否則與清潔隊員一起穿新隊服亮相。環保局長呂理德說，2020年新清潔隊隊服全面換穿，桃園市是第一批發放使用，今天率先亮相，明年全面換裝使用。

鄭文燦說，桃園人口快速成長，感謝清潔隊員對維護市容、環境衛生做出貢獻，市府將持續提升清潔大隊車輛、服飾設備，市府決定2項政策，一是儲備隊員將分階段落日，落實同工同酬；二是分階段逐年增聘清潔隊員，衡量財政增加廚餘、資收隊員數量。環保局預計明年增聘清潔隊員71人。