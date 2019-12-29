總統候選人談信神明 妙天：這時都信神明重點要有良心

國會政黨聯盟今天下午在新竹縣舉行進軍立法院團結大會師，也是選前最後一波的大型造勢活動。黨主席悟覺妙天與區域立委候選人和不分區立委候選人一起蒞臨現場，同時宣示政黨票投18、國會政黨聯盟。

悟覺妙天表示，今天聽完總統候選人的辯論會，他聽到宋主席提「舉頭三尺有神明」，韓市長也提到拜馬祖、拜神明，小英總統說「神明很重要，我們也相信神明」，悟覺妙天說，所以到這個時候都相信神明，最重要的是要相信我們的良心，做人做事要有良心，要有良心來看待人民，現在人民生活不下去，每個人所領的薪水偏低，無法生活，這幾位2020當選總統後，一定要考慮4年內調整薪水加倍，公務人員、警消、勞工等都要調整，真正照顧人民，讓人民要有錢過好日子。

他說，「有些人詢問他總統要投誰？你鼓勵投誰？」悟覺妙天說，他要告訴黨員、人民，只要認為哪一個總統很維護中華民國自由民主制度、愛護台灣人民生活、維持兩岸和平，這些都可以投，投韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜都好，懇託民眾政黨票投給國會政黨聯盟。

國會政黨聯盟指出，這次活動舉辦場地特別選在「新竹縣政府前廣場」舉行，主要是副主席徐欣瑩和新竹有很強的連結，徐欣瑩不但是新竹新豐人，更多次當選新竹縣議員、2018年九合一選舉更代表民國黨參選新竹縣長，此舉不僅凝聚家鄉民眾的共識，更展現人親土更親的情懷。國會政黨聯盟希望此次能突破政黨票5%的門檻，將優質的不分區立委都送進立法院，讓人民有錢過好日子。