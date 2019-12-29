大江「一星衣益」活動 義賣69.6萬捐真善美基金會
大江購物中心第三屆「一星衣益暨名人愛心二手拍」義賣活動於12月28日舉辦捐贈儀式，副總經理何旭魁將義賣所得69.6萬元交付給真善美社會福利基金會，在桃園市政府社會局副局長劉思遠及市議員徐景文見證下完成捐贈，以資助基金會的「憨樂生活村計劃」，為年終歲末再添暖意。
歲末將至，大江購物中心希望透過公益活動為社會盡一分心力，發揮「讓購物更有意義」的精神，每年在聖誕節前夕舉辦「一星衣益暨名人愛心二手拍」公益活動，並將義賣所得全數捐給桃園在地弱勢團體真善美社福基金會，召集館內280家知名品牌廠商與12位網路名人共襄盛舉，募得3880件全新商品進行義賣，現場的義賣商品全面1折起，商品價格以愛心價起跳甚至比百貨周年慶優惠商品更便宜。
義賣於12月22日圓滿落幕，大江特別在12月28日舉辦捐贈儀式，將今年義賣所得69萬6547元捐贈真善美社福基金會。
由於近年來政府對於心智障礙者的社會補助，大多集中18歲以下的早期療育及學齡教育，在資源有限之下，對於成年的心智障礙者家庭無疑是雪上加霜。真善美社福基金會「憨樂生活村計畫」希望建造適合高齡心智障礙者居住的家園，幫助老憨兒們建立自給自足的村落，今年透過「一星衣益」義賣活動與大江攜手為弱勢族群盡心力。
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