桃園樂齡成果展登場 鄭文燦：創造生命價值

桃園市長鄭文燦今天前往桃園高中，出席「幸福桃園 精彩樂齡」 樂齡學習年度成果展活動，並表示桃園推動樂齡教育即將邁入第12年，目前每區皆設置一處樂齡學習中心，鼓勵長者樂在學習、樂在生活。

鄭文燦說，有些學員投入樂齡學習超過10年，即使要照顧家人也不中斷參與課程，學習精神令人敬佩；他鼓勵學員透過終身學習，創造生命價值的無限可能，市府將持續提供更好的學習場地、教材及師資，協助完善每處樂齡學習中心。

鄭文燦指出，樂齡學習不為了升學、也不為了就業，卻可以打開人生的窗口，讓生命更豐富，這樣的理念也展現在今年樂齡學習LOGO徵圖設計比賽冠軍作品中，蘆竹區樂齡學習中心林家儀以「樂齡學無限」為設計主題，結合無限符號及小人物圖像，象徵人的一生都要持續學習，尤其許多長者年輕時很多夢想來不及實現，想學音樂、繪畫、書法、或重拾書本等，都應該把握現在一一實現，樂齡學習是長者送給自己最好的禮物。

鄭文燦市長也在活動中為學員撥穗，鼓勵每位堅持學習的學員，樂齡學習中心雖然沒有傳統的畢業典禮，透過舉辦聯合成果展，展現學員階段學習的結晶。