竹東二重自然公園 獲台灣景觀大獎特殊主題類佳作
新竹縣竹東二重自然公園剛好橫跨頭前溪，左岸以林木、野溪石自然素材，打造野草造型繩索設施、林木造型鞦韆同時呼應竹東早期林木業產業歷史，同時利用高低樁、挖掘機與沙坑等遊戲設施，創造回歸自然遊戲場。
融入「尊重生態與環境」的思維，新竹縣子弟設計師李吳博澄以內政部營建署補助「城鎮之心計畫-新竹縣竹東鎮二重自然公園周邊景觀整建工程」，角逐「2019第七屆台灣景觀大獎」，榮獲特殊主題類佳作的肯定。
二重自然公園右岸運用紫色、粉色及淡紫色草本植栽，結合楓香，打造帶狀的自然浪漫庭園；順應地形及考量排水設施，設計休憩座椅，步道採用自然粗曠質感透水混凝土鋪面，增加基地透水、底層保水及避免積水。並有孩童最喜歡得圓形草皮廣場利用及草坡地景磨石子滑梯，作為家庭與社區的野餐空間，形塑親子遊戲休憩氛圍。
新竹縣政府交通旅遊處日前特別舉辦「城鎮之心工程案例分享」，邀請曾獲國內外各大景觀獎項、現任中華民國景觀學會理事長許晉誌，分享國內著名的案例，李吳博澄也共襄盛舉，分享二重自然公園的特色。他們都強調，環境設計導入「尊重生態與環境」的思維，一樣能形塑出寓教於樂的休憩公園。
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