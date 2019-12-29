竹東二重自然公園 獲台灣景觀大獎特殊主題類佳作

新竹縣竹東二重自然公園剛好橫跨頭前溪，左岸以林木、野溪石自然素材，打造野草造型繩索設施、林木造型鞦韆同時呼應竹東早期林木業產業歷史，同時利用高低樁、挖掘機與沙坑等遊戲設施，創造回歸自然遊戲場。

融入「尊重生態與環境」的思維，新竹縣子弟設計師李吳博澄以內政部營建署補助「城鎮之心計畫-新竹縣竹東鎮二重自然公園周邊景觀整建工程」，角逐「2019第七屆台灣景觀大獎」，榮獲特殊主題類佳作的肯定。

二重自然公園右岸運用紫色、粉色及淡紫色草本植栽，結合楓香，打造帶狀的自然浪漫庭園；順應地形及考量排水設施，設計休憩座椅，步道採用自然粗曠質感透水混凝土鋪面，增加基地透水、底層保水及避免積水。並有孩童最喜歡得圓形草皮廣場利用及草坡地景磨石子滑梯，作為家庭與社區的野餐空間，形塑親子遊戲休憩氛圍。