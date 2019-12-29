83歲新竹動物園重新開張！你所不知道四大改造玄機

新竹動物園人氣明星河馬樂樂原本被水泥、圍欄包圍，如今動物園改造後，樂樂已擁有沙坑、草地，新家環境變寬闊，遊客可從許多角度一窺樂樂進食、泡澡可愛模樣。新竹市政府提供 分享 facebook 全台最高齡的新竹動物園在28日天正式開幕！由新竹市長林智堅親自導覽，而這座全新再造的動物園，究竟藏有哪四大玄機？讓總統蔡英文都來一探究竟。

歷經兩年半的整修，堪稱全台現址最老，高齡83歲的動物園——新竹動物園，在12月28日正式重新開張，由於實踐了現任新竹市長林智堅自議員時期旋即念茲在茲的心願，亦是重拾許多老新竹人的兒時記憶，因此開幕當天，不但朝聖的市民將現場擠得水洩不通，連總統蔡英文都特別放下競選行程，前來觀禮，而林智堅在致辭時，還一度感動得眼眶泛紅。

然而，值得注意的是，重生後的新竹動物園，打破傳統動物園的設計，保留了新竹古城底蘊，更創造了一個人與自然能共生共榮的環境。而動物、植物、古蹟、人，便是四塊打造新竹動物園的重要拼圖。

玄機1：一座給動物的動物園

「我希望新竹動物園，是一個專門給動物的動物園，」新竹動物園園長楊家民說。

在新的園區中，原有的籠子消失了，取而代之的是水塘、竹籬和草叢。不再是把動物關在籠子裡，而是從友善動物出發，讓河馬擁有更開闊的水塘可以玩耍，讓孟加拉虎有更開闊的草皮可以奔跑。

楊家民說明，當初為了讓動物園更開闊，減少了部分鳥類園區，讓鳥籠得以去除，而僅剩的鳥籠，則成為了入園的必經通道，讓所有民眾入場前，都體驗到「被關的感覺」，以同理動物們的處境。

玄機2：禮讓「植物」，讓老樹自主發展

靜靜佇立在動物園各處的老樹，同樣也沒有受到虧待。新竹樹齡最久的「樹妃」、超過百年的黑松老樹，都坐落在新竹動物園內，為了禮讓這些老樹，行人動線與建築都經過多次設計，以「禮讓」這些老樹。

事實上，不僅老樹受到關心，園區中的每一棵樹，都有做過身分調查，並加上編號。楊家民表示，為了讓民眾理解，動物與植物之間的密切關係，園中還特別開闢了一塊「食物森林」，讓民眾能親自種植、採摘各種植物。

玄機3：還原「古蹟」原色，再現創園風華

新竹市百年古城的底蘊，同樣也成為園中再生的一塊。包括日治時期的洗足池、二戰時期的神社石燈、民國初年的何國華紀念碑，如今也都安穩地被保存在園區的一角。

楊家民回憶，為了讓動物園的門面—「大象門」再現風華，工程團隊請來老師傅，將大象門的外漆一層一層褪去，直到剝出第13層，才確認最底層的顏色是綠色，並請老師傅費心調出原色、重新粉刷。

玄機4：翻轉動物園，再續新竹人共好回憶

從動物、植物到古蹟，整個「動物園再生計畫」最終仍要回到人的身上。

在楊家民心中，動物園不僅僅只是安置動物的地方，而是一個不斷落實生命教育的場域。他表示，其實當初設計新竹動物園時，還融入「策展」的概念，像是園區牆面上的互動設計，就是希望讓孩子們觀賞動物的同時，還能理解更多的自然。

新竹動物園累積了三代新竹人的回憶，如今，隨著動物園再生計畫的完成，屬於這塊土地的故事還會繼續。

（作者／蔣濬浩 本文出自2019.12.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）