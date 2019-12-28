影／打造智慧商圈平台 智慧販賣機串連產業商品

苗栗縣政府工商發展處都市計畫科1樓辦公室近日多出一台智慧型販賣機，這是結合苗栗雲端智慧商圈整合計畫，未來將選擇苗栗市、竹南鎮與頭份市8處商圈，作為智慧示範商圈，擺放智慧販賣機與建置AR互動導覽、導購機制等，智慧販賣機將擺放縣內特色商家、小農等在地商品。

工商發展處都市計畫科指出，經濟部工業局推動「前瞻基礎建設計畫-普及智慧城鄉生活應用計畫」，結合智慧城市創新模式試煉，發展地方產業聚落，縣府在107年提案「苗栗縣雲端智慧商圈整合計畫」，獲經濟部工業局通過，由台灣固網公司及依德科技公司共同執行。

打造智慧商圈平台，都市計畫科指出，開發「苗栗縣商圈」APP，之後將選擇苗栗市南苗、光復路、府前路商圈；竹南鎮龍鳳商圈、竹南火車站商圈，與三義、南庄商圈，作為智慧示範商圈，屆時將擺放智慧販賣機及建置AR互動導覽、導購機制。

都市計畫科指出，智慧販賣機內將擺放縣內特色商家、小農等在地商品，透過智慧平台建立及佈點，增加商品觸及率，提升消費者選購意願，協助縣內產業發展。

工商發展處指出，縣府近期與相關產業業者串連舉辦「苗栗產業好吃、好玩、好有趣聯合行銷」，結合觀光、產業導覽、DIY創意生活體驗，搭配單筆消費滿500元以上即可獲贈摸彩券1張（消費滿1000元可獲2張，以此類推）讓民眾來苗栗遊玩，縣內有13家地方產業商家自發性免費提供特色商品。工商發展處正規畫，未來希望中獎民眾到縣府設置智慧販賣機兌換等值商品。