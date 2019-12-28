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竹南路邊停車收費案獲准...實施日期還有得等

2019-12-28 17:34聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮推動路邊停車收費，計畫案最近已獲縣府核定，但收費案從早期規畫1500個停車格「驟減」到僅剩300多個，能否吸引委外業者來投標，是鎮公所面臨的一大挑戰，鎮長方進興雖希望實施收費日期「愈快愈好」，但能否在半年內完成作業，仍是未知數。

苗栗縣過去沒有鄉鎮市實施路邊停車收費，苗栗市2015年率先推動路邊停車收費政策，部分市區路段「一位難求」的現象明顯改善，全縣人口最多的頭份市也在2017年跟進，竹南鎮人口逾8萬5000人，是全縣人口居第三的鄉鎮市，火車站周邊的商圈道路也是一位難求，鎮公所去年開始籌畫推動路邊收費。

竹南鎮公所建設課指出，鎮內的停車收費計畫獲縣府核准，鎮公所將參酌苗栗、頭份2地的收費方案，在明年辦理招標作業，目前鎮公所規畫的停車格以市區商圈、銀行、鎮公所、農會等停車困難的路段為主，停車格總數為300多個，但部分路段畫設遭遇一些困難，例如路肩停車空間有車輛長期占用，但對方又非違停，都必須一一克服。

竹南鎮去年原本規畫的收費停車格為環市路以內的市區道路，路邊及路外合計多達1500個，但方進興上任後，為避免收費停車格畫設引發民怨，目前畫設以商圈等停車困難路段為主，停車格總數銳減，多少影響廠商投標意願。

建設課表示，目前市中心的立達停車場不收費，鎮公所將設法以「道路延伸」方式納入路邊停車收費範圍，此外加上招標、廠商前置作業都要花時間，實施收費日期仍是未知數，希望半年內能完成

方進興指出，鎮公所洽詢各廠商，目前參與投標意願都不高，擔心虧損，停車收費業務能否順利招標完成，的確是一大困難，如半年仍無法完成，鎮公所會再研商對策。

位於竹南鎮市區商圈的立達停車場目前不收費，鎮公所將以「道路延伸」方式納入路邊停車...
位於竹南鎮市區商圈的立達停車場目前不收費，鎮公所將以「道路延伸」方式納入路邊停車收費範圍。記者胡蓬生／攝影
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