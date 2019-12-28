影／溫馨廚房讓愛延續 創辦人高興：未來盼朝社會企業發展

苗栗縣三義鄉溫馨廚房創辦人當時還是國三生高興現已是大學四年級學生，從一開始關懷長輩送湯到發現長輩最需要的是陪伴，連續7年關懷長者，從最早三義鄉發芽，如今擴展到公館、銅鑼、卓蘭與苗栗市，外縣市則是台中與彰化都有溫馨廚房的種子。高興說，希望日後能將溫馨廚房打造「社會企業」自給自足。

縣府社會處與苗栗縣志願服務推廣中心今年9月舉辦「苗栗溫馨廚房」試辦計畫，以苗栗市嘉盛社區為據點，出動8次，以家庭志工為主軸，讓爸爸媽媽帶領孩子們一起替社區弱勢長輩服務，大家相約明年見；期待將「溫馨廚房」服務擴展至苗栗縣各鄉鎮市，推展「家庭志工」與「青年志工」。

高興說，服務獨居長輩，陪伴他們走人生最後一段路，走到最後面臨他們的離開，一開始很不能接受，之後轉換想法，「要好好把握這段路程，盡全力把我們能做的做到最好」，希望能在時間充足時盡力做到最好，讓長輩在離開前，是快樂離開，不是孤獨的。高興說，之前陪伴一個阿公，已經過世了，當時舉辦溫馨餐會，他問阿公「今天我煮菜好不好吃」，阿公說「非常好吃，我最起碼要給你打98分」讓他很難忘。

每個溫馨廚房運作及組成呼應在地需求，高興說，溫馨廚房除服務長輩，也造就在地年輕人，發現自己社會責任，他會到學校、團體、教會分享，影響更多人，期盼讓「愛的圈圈」越做越大。

高興說，溫馨廚房運作模式，一個月兩次送餐，成員分組，主廚組準備湯品，桌遊組、器材組、配送組等，到長輩家陪伴，一個長輩家會待10分鐘到1個小時，延伸暖冬圍爐、棉被健檢、溫馨伴遊等活動。

高興說，每次煮湯送去長輩都說「很感謝」。他從參加者到成為帶領者，感受到學生進步，從不會到主動學習，看見長輩需求，每個人都無怨無悔付出，犧牲假日時間，願意服務長輩，將志願服務當作休閒，當成自己喜歡的事情。

高興說，未來希望讓溫韾廚房變成社會企業，希望能有自己廚房、餐廳，可以讓青少年與長輩互相學習地方，可以互相學習，讓年輕人服務長輩，可以營業，自給自足。溫韾廚房目前經費都是外面贊助，希望能開一家溫馨廚房店面。