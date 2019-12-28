影／溫馨廚房上菜！國高中生們籌備一桌好菜 溫暖長輩心

苗栗縣三義鄉溫馨廚房從2013年創立至今，每年舉辦不同形式歲末送暖，今年由這群國、高中生「溫馨小孩」們，籌劃2個月，舉辦「溫馨補冬餐會」，從菜單設計、挑選菜色到製作都有學生們一手包辦，今天在三義鄉勝興社區發展協會溫暖登場，苗栗縣長徐耀昌也到場餐致意，「做志願服務的孩子不會變壞」。

從昨天開始，三義鄉這群20多名國、高中生們忙著張羅採買食材、場地佈置，今天一早7點，學生們備料煮菜，溫馨廚房創辦人高興、現就讀聯合大學四年級，擔任今天活動主持人，高興說，溫馨廚房從他國三畢業暑假到現在7年，從一開始送湯，發現長輩最需要的是陪伴，因此過年前，將長輩們聚在一起，「尊榮長輩，感謝長輩們給我們服務機會」，現場設計摸彩、舞台節目。

溫馨廚房指導老師曾淑敏說，今年由溫馨主廚、三義高中餐飲科三年級賴建君邀集同學們一手包辦，學校兩名餐飲科老師指導學生製作餐點，並先試做試煮，希望帶給長輩們「尊榮感」。賴建君說，煮給長輩們，規畫12道菜色，挑選食材軟嫩、營養菜色，加上長輩大多是客家人準備客家風味菜，包括梅干扣肉。賴建君加入溫馨廚房3年，每次服務時看到長輩們的笑容，就是最大收穫，這次獨當一面擔任主廚「最難忘的一次」。

今天中午不到，學生們忙裡忙外，分工合作，學生們攙扶長輩進入會場，今天約有30名長輩參與。溫馨廚房團長三義高中二年級學生吳耀忠說，籌劃活動遇到困難就是有人臨時缺席，要趕快找人來遞補，團隊大家互相溝通，說出彼此想法。

吳耀忠說，加入溫馨廚房志工團隊後，以前在家都等到別人幫忙做好，現在發現自己有能力可以做更多事情，回家後也會分擔家事。溫馨廚房指導老師高景鳴觀察，學生們參與志工後，懂得如何跟長輩們互動。