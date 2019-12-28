解決塞車噩夢 大鶯豐德交流道拚6年完工

桃園市「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究日前獲得交通部高速公路局審議通過，以拆遷數較少且工程可行的方式為選址原則，總建設經費約55億元，以114年完工通車為目標，未來能八德、埔頂及大溪區等地，都可快速連結國道3號，減少交通繞行時間，改善交通擁塞問題。

大鶯豐德交流道因聯絡道經過陸軍化生放核訓練中心，經多次召開協調會議及立委趙正宇居中協調，順利取得國防部同意、通過可行性研究審議，鄭文燦表示，該計畫採用交通運轉較佳的雙苜蓿葉型方案，解決道路高低差的問題，並以拆遷數較少且工程可行的方式為選址原則。

鄭文燦表示，他上任後陸續推動多項交通計畫，目前楊梅校前路匝道及楊梅幼獅交流道已完成；龍潭高原交流道和桃園盧興南路匝道正在施工中；國道3號銜接台66線增設系統交流道工程則即將開工；另還有還在規畫設計中的國道1號增設中壢中豐交流道計畫，將繼續努力發展桃園交通系統。

鄭文燦還提及，桃園捷運規畫，綠線全長27.8公里，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，高架段工程已於去10月開工，在八德以及蘆竹和大園分區執行，預計109年底南北段工區的基樁可全數完成；捷運三鶯線延伸八德段可行性研究已定案，目標在117年通車，打造北北桃一小時軌道生活圈；捷運綠線延伸中壢計畫則在12月24日通過審查，將送行政院核定後進行綜合規畫。

此外，中央大學將在八德區規畫醫院、研發中心及健康照護園區，鄭文燦表示，中央大學算是名列前茅的大學，他們規畫的醫院預計有400床，屬於大型醫院，市府會盡力協助，期望未來能讓八德居民有更完善的生活照護環境。