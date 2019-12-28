陳菊讚鄭寶清內行專業 籲選民選有經驗者

大選倒數13天，桃園第4選區爭取連任的民進黨立委候選人鄭寶清今天在後站建國公園舉行護國保台大樹林競總成立大會，總統府祕書長陳菊壓軸助講，他說，鄭寶清對桃園建設發展暸若指掌，是內行專業的人才，「是桃園的寶」，絕對會協助鐵路地下化儘速完工，讓大樹林區「後站變前站」，並指對手國民黨立委候選人沒當過（立委），「抄無寮仔門」抓不到頭緒不得其法，籲請選民支持有經驗熟識各部會的立委人選，讓桃園有好發展。

陳菊壓軸上台致詞，台下支持者立刻高喊「菊姐加油！」陳菊說，自己是桃園人的好朋友，過去重要選舉與民主發展進程等重要關頭，都有桃園人參與，尤其中壢事件，桃園人立刻出面反抗不公不義，中壢事件之後也有1979年的美麗島事件等，台灣民主一戰拚過一戰，桃園人有著守護民主自由的勇氣，也是台灣民主歷史發展最大的功臣。

陳菊力讚鄭寶清是優質的立委，對桃園的建設發展也暸若指掌，過去在中央替在桃園爭取許多建設經費並積極協調，包含桃園鐵路地下化、捷運綠線、捷運三鶯線延伸段等，並說桃園的未來需要內行且專業的人才有辦法替桃園未來改變。

陳菊還說，國民黨親中立場主張一國兩制，包括黨主席、不分區第四名吳斯懷、總統候選人等一堆都不是站在台灣立場，呼籲鄉親們在這時節一起顧好蔡英文，支持堅持台灣主權與自由民主的蔡英文，未來顧好台灣自由民主與國家安全後，讓經濟轉型提升，剩下這兩周時間需要大家團結，讓鄭寶清跟蔡英文一起高票連任。

今天鄭寶清成立大樹林競選總部，也邀來前院長游錫堃、基隆市長林右昌、立委吳玉琴以及民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人接力助講；游錫堃說，香港反送中迄今已消失6千多條性命，而新疆更是消失了百萬以上的人民，這就是中共殘暴的對內壓迫，香港上一代守好民主自由，高唱回歸中國，才會讓這一代走上街頭反送中，台灣這一代一定要守護下一代民主自由，不要讓下一代像香港一樣。

游錫堃大力推崇鄭寶清，表示立院不能只有年輕人，鄭寶清擔任過2屆國大代表、3屆立委，還是管理學博士，不管黨外運動或輔助執政黨都很稱職，呼籲桃園鄉親務必將資深的鄭寶清送進國會，繼續為桃園帶來建設。

特地從基隆趕來桃園輔選的基隆市長林右昌也說，基隆成功進步方程式，就是蔡英文、林右昌、蔡適應，而桃園一樣有「黃金鐵三角」，就是蔡英文、鄭文燦、鄭寶清連線，現在桃園正式崛起的時候，希望大家繼續支持打造黃金大桃園。